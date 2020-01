മുംബൈ∙ അംപയറെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവുമധികം അപകടകാരിയായി തോന്നിയ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ ആരാണ്? മികച്ച അംപയർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നിരവധി തവണ നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ സൈമൺ ടോഫലിനോടാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ഉടനെത്തി: വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, ഡേവിഡ് വാർണർ! ക്രിക്കറ്റ് സ്പെഷൽ വെബ്സൈറ്റായ ക്രിക് ഇൻഫോയ്ക്കു നൽകിയ രസകരമായ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇതുൾപ്പെടെ 25 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ടോഫൽ മറുപടി നൽകിയത്. കളത്തിൽ ഏറ്റവും മാന്യനെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കളിക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന ചോദ്യത്തിനും അധികം ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ടോഫൽ മറുപടി നൽകി: സ്റ്റീവ് വോ, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്...

ഇവയുൾപ്പെടെ 25 ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്രിക് ഇൻഫോ പ്രതിനിധി സൈമൺ ടോഫലിനു മുന്നിലേക്ക് വച്ചുനീട്ടിയത്. നോട്ടൗട്ട് തീരുമാനത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഏറ്റവുമധികം ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നിയ ബോളർ ഓസീസിന്റെ സ്റ്റുവാർട്ട് മക്ഗിലാണെന്നും ടോഫൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ബോളറെന്ന നിലയിൽ മങ്കാദിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമോ എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം. ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കാനാണ് തനിക്കിഷ്ടം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ടോഫലിനു മുന്നിലെത്തിയ മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും.

∙ അംപയറെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച മത്സരം?

മൊഹാലിയിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടിയ 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനൽ.

∙ ഏറ്റവും സംസാരപ്രിയരായ ബോളർ?

റേ പ്രൈസ് (സിംബാബാ‌വെ), മഖായ എൻടിനി (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

∙ ഏറ്റവും സരസനായ സഹ അംപയർ?

ബില്ലി ബൗഡൻ, ഡാരിൽ ഹാർപ്പർ

അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർരൂപം ഇതാ:

