കാട്ടുതീ ദുരിതാശ്വാസം: ട്വന്റി20 കളിക്കാൻ പോണ്ടിങ്ങും വോണും

മെൽബൺ ∙ കാട്ടുതീ വിപത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ചാരിറ്റി ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കളിക്കാനൊരുങ്ങി മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങും ഷെയ്ൻ വോണും. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻ ഓസീസ് താരങ്ങളായ ജസ്റ്റിൻ ലാംഗർ, മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക്, ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് എന്നിവരും കളിച്ചേക്കുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അറിയിച്ചു. ‘ ദുരിത ബാധിതർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു പരമാവധി സഹായം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഈ മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയെല്ലാം മത്സരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്’ – ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സിഇഒ കെവി‍ൻ റോബർട്സ് പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 8ന് ഈ മത്സരം നടത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച കാട്ടുതീയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ടരക്കോടിയിലേറെ ഏക്കർ വനമേഖല നശിക്കുകയും 26 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 50 കോടിയിലേറെ വന്യജീവികളാണു കാട്ടുതീയിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയത്.

English Summary: Warne and Ponting to lead teams in bushfire relief match