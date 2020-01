മടങ്ങിവരാൻ എബിഡി

സിഡ്നി ∙ കളിക്കളത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ തനിക്കിപ്പോഴും കൊതിയാണെന്നും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മുൻതാരം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്. 2 വർഷം മുൻപു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിച്ച മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ താരം ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം പുറത്തുപറഞ്ഞത്. ‘ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിലെത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഒന്നും ഉറപ്പുപറയാൻ നേരമായിട്ടില്ല’ – എബിഡി പറഞ്ഞു.

English Summary: AB de Villiers wants to come back