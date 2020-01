പന്ത് ടീമിനൊപ്പം രാജ്കോട്ടിലേക്കില്ല; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ആരു വിക്കറ്റ് കാക്കും?

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പാറ്റ് കമിൻസിന്റെ പന്ത് ഹെൽമറ്റിലിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിനൊപ്പം രാജ്കോട്ടിലേക്കു പോകില്ല. 17ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്കോട്ടിലേക്കു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനൊപ്പം ഋഷഭ് പന്ത് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐയാണ് അറിയിച്ചത്. പന്തിനെ കൂടുതൽ സമയം നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് താരത്തിന്റെ യാത്ര നീട്ടിയത്. അതേസമയം, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പന്തിനു കളിക്കാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല. പന്തിനു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ലോകേഷ് രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കാത്തത്.

പന്ത് ഹെൽമറ്റിലിടിച്ചതിന്റെ ആഘാതത്തിൽനിന്ന് പന്ത് ഇതുവരെ പൂർണമായും മോചിതനായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തെ സമ്പൂർണ നിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയനാക്കുന്നത്. പന്ത് ടീമിനൊപ്പം രാജ്കോട്ടിലേക്കു പോയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. കമിൻസ് എറിഞ്ഞ 44–ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്താണ് ഋഷഭിന്റെ ഹെൽമറ്റിലിടിച്ചത്. പിച്ചു ചെയ്തശേഷം പതിവിലുമധികം ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ താരം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആദ്യം ബാറ്റിലും പിന്നീട് ഹെൽമറ്റിലുമിടിച്ചശേഷം ആഷ്ടൺ ടേണറുടെ കൈകളിലെത്തുകയായിരുന്നു. പന്ത് ബാറ്റിൽ കൊണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അംപയർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പന്ത് നേരെ പവലിയനിലേക്കു മടങ്ങി. മത്സരത്തിലാകെ 33 പന്തുകൾ നേരിട്ട പന്ത് രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 28 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്.

അതേസമയം, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ താരത്തിന് കളിക്കാനാകുമോ എന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പന്തിനു കളിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പകരം ആരെ ഇറക്കുമെന്ന ചർച്ചകളും സജീവമാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെ പേരിനു തന്നെയാണ് മുൻഗണന. പന്തിനു പകരം രാഹുൽ വന്നാൽ കോലിക്ക് മൂന്നാം നമ്പറിലേക്കും ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് നാലാം നമ്പറിലേക്കും മാറാമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഇതോടെ രാഹുൽ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കളിക്കേണ്ടിവരും. ഇതോടെ കേദാർ ജാദവിനെയോ ശിവം ദുബെയേയോ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും അവസരം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ആറാം ബോളറുടെ അഭാവം ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. മുംബൈ താരം ഷാർദുൽ താക്കൂറിനു പകരം നവ്ദീപ് സെയ്നിക്ക് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ഇതുവരെ ഒരേയൊരു ഏകദിനം മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് പുരസ്കാരം നേടിയ താരമാണ് സെയ്നി. സ്വാഭാവികമായ പേസ് കൊണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വിറപ്പിക്കുന്ന സെയ്നിയുടെ ശേഖരത്തിൽ ഉഗ്രൻ യോർക്കറുകളുമുണ്ട്. കുൽദീപ് യാദവിനു പകരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിന് അവസരം നൽകണമെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. എന്തായാലും ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിയുടെ നിരാശ മായിക്കാൻ രാജ്കോട്ടിൽ കോലിക്കും സംഘത്തിനും തകർപ്പൻ വിജയം തന്നെ വേണ്ടിവരും.

