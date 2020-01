സനായയുടെ കൈപിടിച്ച് കരുൺ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ഉദയ്പുർ∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യക്കാരനായ പാതി മലയാളി കരുൺ നായർ വിവാഹിതനായി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ സനായ തങ്കരിവാലയെയാണ് ഇരുപത്തെട്ടുകാരനായ കരുൺ മിന്നുചാർത്തിയത്. കരുണിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ നടന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രേയസ് അയ്യർ, വരുൺ ആരോൺ, യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, അജിൻക്യ രഹാനെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ അംഗങ്ങളായ അയ്യരും താക്കൂറും ചെഹലും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉദയ്പുരിലെത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് സനന്യയുമായുള്ള പ്രണയം കരുൺ പരസ്യമാക്കിയത്. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് 18ന് ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോതിരം മാറ്റൽ ചടങ്ങ് നടന്നു.

ഈ മാസം 16ന് ബെംഗളൂരുവിൽവിച്ച് ഹിന്ദു മതാചാര പ്രകാരമായിരുന്നു വിവാഹം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ രീതിയിലും വിവാഹം നടന്നത്. കരുണിന്റെ അച്ഛൻ എം.ഡി.കെ.നായർ മാലക്കര സ്വദേശിയും അമ്മ പ്രേമ കെ.നായർ ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിനിയുമാണ്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ ജെ.തങ്കരിവാലയുടെയും പരീൻ തങ്കരിവാലയുടെയും മകളാണു സനായ.

2016 ഡിസംബറിൽ ചെപ്പോക്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയോടെയാണ് (303) കരുണ്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ടെസ്റ്റിലെ കന്നി സെഞ്ചുറി തന്നെ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയിലെത്തിച്ച കരുൺ നൂറും ഇരുനൂറും മുന്നൂറും കടന്നത് ഒരേദിവസമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. വലംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനായ കരുൺ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ആറു ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചു. ഒരു ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറി (303*) ഉൾപ്പെടെ 374 റൺസാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു.

