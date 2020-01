വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇനി കുറച്ചുകാലം രാഹുൽ; കോലി പന്തിനെ കൈവിടുന്നു?

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ വിരാട് കോലിയോളം പിന്തുണച്ചവർ വേറെയുണ്ടാകുമോ? സംശയമാണ്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പന്തിനു പിഴവു വരുമ്പോൾ ‘ധോണി ധോണി’ എന്ന് ആർത്തുവിളിക്കുന്ന ആരാധകരെ കോലി തിരുത്തുന്ന കാഴ്ച എത്രയോ തവണ നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫോംഔട്ടായ യുവതാരത്തെ ഫോമിലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ടീമിന്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കോലി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ‘വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പന്തു മതി’ എന്ന കടുംപിടിത്തം കോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ എന്നു സംശയിക്കാവുന്ന ചില നീക്കങ്ങൾക്കാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാറ്റ് കമിൻ‌സിന്റെ പന്ത് ഹെൽമറ്റിൽ പതിച്ച് ഋഷഭ് പന്ത് പുറത്തുപോയതോടെയാണ് ഈ മനംമാറ്റത്തിനു തുടക്കം. പന്തിനു പകരം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞത് ലോകേഷ് രാഹുൽ. ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ കർണാടകയ്ക്കായും ഐപിഎല്ലിൽ നിലവിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനായും വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകുന്നതിന്റെ പരിചയ സമ്പത്താണ് രാഹുലിനെ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കാൻ കാരണം.

ഈ നീക്കം തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റായതോടെയാണ് കോലിയുടെ മനസ്സു മാറിയത്. ഐസിസിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺകഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം കൺകഷൻ സംഭവിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ചട്ടമനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ വീണ്ടും കായിക ക്ഷമത തെളിയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കാനാകൂ. ഇതനുസരിച്ച് പന്തിന് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വന്നതിനാൽ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചത് രാഹുലിന്. ഈ അവസരം രാഹുൽ മുതലെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്കോട്ടിലും പിന്നെ ബെംഗളൂരുവിലും കണ്ടത്.

പന്തിന്റെ പകരക്കാരനായതോടെ രാജ്കോട്ടിൽ അഞ്ചാം നമ്പറിലേക്കു ബാറ്റിങ് മാറ്റേണ്ടിവന്ന രാഹുൽ അവിടെ ക്ലിക്കായി. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ സ്ഥിരം പഴി കേൾക്കുന്ന പന്തിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത രാഹുൽ, വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ സ്ഫോടനാത്മക ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ കരുത്തുകാട്ടി. രാജ്കോട്ടിൽ 52 പന്തിൽ ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 80 റൺസടിച്ച രാഹുൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോറിങ്ങിന് ഗതിവേഗം പകർന്നു. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ രണ്ടു ക്യാച്ചും ഒരു സ്റ്റംപിങ്ങും സ്വന്തമാക്കി. കളിയിലെ കേമനായതും രാഹുൽ തന്നെ.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രാഹുലിനെ ടീമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സ്വയം നാലാം നമ്പറിലേക്കു മാറുകയും ശ്രേയസ് അയ്യരെ അഞ്ചാം നമ്പറിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്ത കോലിക്കും ടീം സിലക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പന്തിന്റെ പരുക്ക് ‘അനുഗ്രഹ’മായെന്നു വേണം പറയാൻ. രാഹുൽ പന്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു മാറിയതോടെ കോലി വീണ്ടും മൂന്നാം നമ്പറിലേക്കു കയറി. ശ്രേയസ് അയ്യർ നാലാമനുമായി. മാത്രമല്ല, സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ മനീഷ് പാണ്ഡെയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ടീം ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായി.

ആദ്യ മത്സരത്തിലെ നാണംകെട്ട തോൽവിയിൽനിന്ന് പാഠം പഠിച്ച കോലിക്ക് രാജ്കോട്ടിലെ പുതിയ വിജയ ഫോർമുല ‘തലയ്ക്കു പിടിച്ചെന്ന്’ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായി. പന്ത് കായികക്ഷമത തെളിയിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലേക്കു പരിഗണിച്ചു പോലുമില്ല! പന്ത് കളിക്കാൻ സജ്ജനായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, രാജ്കോട്ടിലെയും ബെംഗളൂരുവിലെയും വിജയ ഫോർമുല പൊളിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് മത്സര ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോലി ഇതാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2003 ലോകകപ്പിൽ അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെ കളിപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞതിനോടാണ് ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെ പുതിയ ദൗത്യത്തെ കോലി താരതമ്യം ചെയ്തത്.

‘ഇത് (രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കുന്നത്) ഒരു അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമാണ്. 2003 ലോകകപ്പിലെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ. ദ്രാവിഡ് കീപ്പറായതോടെ ടീമിന് കൂടുതൽ ബാലൻസ് ലഭിച്ചതും ഒരു അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെ കളിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്’ – കോലി പറഞ്ഞു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി രാഹുലിനെ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് കോലി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഏകദിന ടീമിലേക്കുള്ള പന്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ് വൈകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് പണ്ഡിതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Rahul as keeper-batsman lends balance, will continue for now: Virat Kohli