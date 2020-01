ധവാൻ പുറത്ത്, ഇഷാന്തിനും പരുക്ക്; കിവീസ് പര്യടനത്തിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘വേദന’

മുംബൈ ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിൽ ആശങ്ക പടർത്തി താരങ്ങളുടെ പരുക്ക്. ഓസീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തോളിനു പരുക്കേറ്റ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനു പിന്നാലെ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെ മുൻനിര പേസ് ബോളർ ഇഷാന്ത് ശർമയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു. വിദർഭയ്ക്കെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇഷാന്തിന്റെ കണങ്കാലിനു പരുക്കേറ്റത്. ഇതോടെ, ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പങ്കാളിത്തം സംശയത്തിലായി. ധവാന്റെ ഇടതു തോളിലാണു പരുക്ക്. താരം പിന്നീടു ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല.

പരുക്ക് സാമാന്യം ഗൗരവമുള്ളതായതിനാൽ ധവാന് ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിലെ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകൾ പൂർണമായും നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ടീമിൽ ധവാൻ അംഗമാണ്. ധവാന് പര്യടനം നഷ്ടമായാൽ പകരം താരത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. ഈ മാസം 24നാണ് ട്വന്റി20 പരമ്പരയോടെ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനു തുടക്കമാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആദ്യ സംഘം പര്യടനത്തിനായി ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു പോയിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം സംഘം ഇന്നു രാത്രി പുറപ്പെടും. അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിൽ കളിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ ന്യൂസീലൻഡിലുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലുമാകും ധവാന്റെ പകരക്കാരനെന്നാണ് സൂചന. ഇവർ ന്യൂസീലൻഡിലുള്ളതിനാൽ പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വൈകാനും ഇടയുണ്ട്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി രഞ്ജി മത്സരത്തിനിടെ ധവാനു പരുക്കേറ്റപ്പോൾ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു പകരക്കാരൻ. നിലവിൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ സഞ്ജുവും അംഗമായതിനാൽ താരത്തെ ടീമിലേക്കു വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് മുൻനിര ബോളറായ ഇഷാന്ത് ശർമയ്ക്കു പരുക്കേറ്റത്. ഡൽഹിയിൽ വിദർഭയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഫായിസ് ഫസലിനെതിരെ എൽബിക്കായി അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇഷാന്തിന്റെ കണങ്കാലിനു പരുക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് താരത്തെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് മൈതാനത്തിനു പുറത്തെത്തിച്ചത്.

ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇഷാന്തിന് പരുക്കേറ്റത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനു തിരിച്ചടിയാണ്. സമീപകാലത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച വിജയങ്ങളിൽ മിക്കതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച താരമാണ് ഇഷാന്ത്. അടുത്ത മാസം ആറിന് ഇഷാന്ത് ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു പോകാനിരിക്കെയാണ് പരുക്കു വില്ലനായത്. ദേശീയ ടീം സിലക്ടറായ ദേബാങ് ഗാന്ധിയും രഞ്ജി മത്സരം കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇഷാന്തിന് ഇനി നാലു മത്സരം കൂടി മതി. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ് മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റിൽ 100 മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഏക പേസ് ബോളർ. പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡിലെ പിച്ചുകളിൽ ഇഷാന്തിനെപ്പോലൊരു പരിചയസമ്പന്നനായ താരത്തെ നഷ്ടമാകുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകും.

