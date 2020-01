ധവാൻ പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്; ട്വന്റി20യിൽ സഞ്ജു പകരക്കാരൻ, ഏകദിനത്തിൽ ഷാ

മുംബൈ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ തോളിനു പരുക്കേറ്റ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്ത്. ധവാന്റെ പരുക്ക് ഗൗരവമേറിയതാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതോടെ, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് വീണ്ടും ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംലഭിച്ചു. ട്വന്റി20 ടീമിലേക്കാണ് സഞ്ജുവിനെ പകരക്കാരനായി വിളിച്ചത്. അതേസമയം, ഏകദിന ടീമിൽ യുവതാരം പൃഥ്വി ഷായാണ് ധവാന്റെ പകരക്കാരൻ. ധവാൻ വിശദ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്കു പോകുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ അംഗങ്ങളായ സഞ്ജുവും പൃഥ്വി ഷായും അവിടെവച്ച് സീനിയർ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ പൃഥ്വി ഷാ പിന്നീടാകും ടീമിനൊപ്പം ചേരുക. സഞ്ജു ഉടൻതന്നെ എ ടീം വിട്ട് സീനിയർ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ഈ മാസം 24നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച് ട്വന്റി20 പരമ്പര ആരംഭിക്കുക. അഞ്ച് ട്വന്റി20കളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡ് കളിക്കുന്നത്.

സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ ധവാനു പരുക്കേറ്റപ്പോഴും തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ സഞ്ജുവിനെയാണ് പകരക്കാരനായി സിലക്ടർമാർ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ, രണ്ടാം തവണയാണ് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് ധവാന്റെ പരുക്കുമൂലം സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിലും സഞ്ജുവും ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനും വെസ്റ്റിൻഡീസിനും എതിരായ പരമ്പരകളിൽ കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയ‌്‌ക്കെതിരെ ഒരു മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തുതന്നെ സിക്സറിനു പറത്തി മികച്ച തുടക്കമിട്ടെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ പുറത്തായി.

ഇതിനു പിന്നാലെ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽനിന്ന് സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ വിശ്രമമനുവദിച്ച രോഹിത് ശർമ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ധവാന് വീണ്ടും പരുക്കേറ്റതോടെ സഞ്ജുവിനു മുന്നിൽ ഇതാ ഒരിക്കൽക്കൂടി ദേശീയ സീനിയർ ടീമിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

