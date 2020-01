രാഹുൽ വന്നത് നന്നായി, പന്തിന്റെ ഗതിയെന്താകും?: ചോദ്യവുമായി ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകേഷ് രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കി നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതോടെ ടീമിൽ സ്ഥാനം തന്നെ സംശയത്തിലായ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഗതിയെന്താകുമെന്ന ചോദ്യവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ രംഗത്തി. രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കി നിലനിർത്താനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തീരുമാനമെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ കോളത്തിൽ ഗംഭീർ ചോദിച്ചു. വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം രാഹുലുമായി സംസാരിച്ചു തീരുമാനിച്ചതാണോയെന്നും ഗംഭീർ ചോദിച്ചു.

‘രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ജോലി ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതരോട് എനിക്കു ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇക്കാര്യം അവർ രാഹുലുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പൂർണ മനസ്സോടെയാണോ രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? ടീമിൽനിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ യുവതാരങ്ങൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൗത്യമേതായാലും താൽപര്യമില്ലെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാറാണ് പതിവ്’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഗതിയെന്താകും? ഫോമില്ലായ്മയും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെയും ബാറ്റിങ്ങിലെയും സാങ്കേതിക പിഴവുകളും നിമിത്തം ഇപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ചോർന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. രാഹുലിനെ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കാനുള്ള നീക്കം പന്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു സംശയമുണ്ട്. പന്തുമായി സംസാരിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കളത്തിനകത്തും പുറത്തും ടീമിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാക്കും’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ അധിക ജോലി കൂടി ചെയ്യാനുള്ള രാഹുലിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഗംഭീർ പ്രശംസിച്ചു. ‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് കെ.എൽ. രാഹുൽ. മനോഭാവം കൊണ്ടും കായികക്ഷമത കൊണ്ടും കളിയിലെ മികവു കൊണ്ടും നേതൃശേഷി കൊണ്ടും വലിയ റോളുകൾക്കായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

