ന്യൂസീലൻഡുകാരെ കാണുമ്പോൾ പകരം വീട്ടാൻ തോന്നില്ല: മനസു തുറന്ന് കോലി

ഓക്‌ലൻ‍ഡ്∙ പകരം വീട്ടണമെന്ന് കരുതിയാലും ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് കോലി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനു പോയ ഇന്ത്യ സെമിയിൽ തോറ്റത് ന്യൂസീലൻഡിനോടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇരു ടീമുകളും ആദ്യമായി മുഖാമുഖം വരുന്ന പരമ്പരയാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യൂസീലൻഡുകാരെ കണ്ടാൽ പകരം വീട്ടാൻ തോന്നില്ലെന്ന കോലിയുടെ പ്രതികരണം.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ 18 റൺസിനാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്. ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ തോറ്റെങ്കിലും ആരാധകരുടെ മനസ്സു കീഴടക്കിയാണ് കെയ്ൻ വില്യംസനും സംഘവും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്.

‘പകരം വീട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചാലും അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ തോന്നാത്തവിധം അത്രയ്ക്കു നല്ലവരാണ് ന്യൂസീലൻഡുകാർ. അവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കളത്തിൽ പരമാവധി വാശിയോടെ പോരാടുകയാണ് വേണ്ടത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മത്സരബുദ്ധിയോടെ കളിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിച്ചവരാണ് ന്യൂസീലൻഡുകാരെന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽവച്ചു തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ഓരോ കളിയിലും എന്നല്ല, ഓരോ പന്തിലും തങ്ങളുടെ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ന്യൂസീലൻഡ് ടീമംഗങ്ങൾ. കളത്തിൽ അവരുടെ ശരീരഭാഷ തീവ്രമായിരിക്കും. പക്ഷേ, അതിർവരമ്പുകൾ ഭേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ പെരുമാറ്റം അരോചകമാകാറില്ല’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലൻഡും ലോകകപ്പിനുശേഷം വീണ്ടും മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ അതിനെ പകരംവീട്ടലായൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല. രണ്ടു മികച്ച ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നു മാത്രം കരുതുക. ന്യൂസീലൻഡിനെ അവരുടെ നാട്ടിൽ തോൽപ്പിക്കുകയെന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമവും’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു.

ഏകദിനത്തിനു പിന്നാലെ ട്വന്റി20യിലും ലോകേഷ് രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകാനുള്ള സാധ്യതയും കോലി തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. ‘കെ.എൽ. രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകുന്നതോടെ ഒരു അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുൻ‌പു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതി കുറച്ചുകാലം കൂടി തുടരുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പരീക്ഷണത്തോടെ ടീമിലെ ചില താരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്നൊക്കെ ചർച്ച നടക്കുന്ന വിവരം അറിയുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ടീമിന്റെ താൽപര്യമാണ് പ്രധാനം.’ – കോലി വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ, തുടർച്ചയായി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കോലി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Revenge can't be on our minds when we take on Kiwis, says Virat Kohli