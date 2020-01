പിന്തുണ കിട്ടിയാൽ കോലിയേക്കാൾ മികവു കാട്ടുന്നവർ പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ട്: റസാഖ്

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡിൽനിന്ന് (ബിസിസിഐ) ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്കു ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്കു സമാനമായ പിന്തുണ കിട്ടിയാൽ കോലിയേക്കാൾ മികച്ചവരായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് മുൻ പാക്ക് ഓൾറൗണ്ടർ അബ്ദുൽ റസാഖ്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനം തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം താരങ്ങൾ എങ്ങുമെത്താതെ പോകുകയാണെന്നും റസാഖ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് കോലിയുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനത്തിനു കാരണമെന്നും റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘വിരാട് കോലിയേക്കാൾ മികച്ച താരങ്ങളായി വളരാൻ കെൽപ്പുള്ളവർ പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷേ, ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടുകൊണ്ട് അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയിൽനിന്ന് ആത്മവിശ്വാസമാർജിച്ചാണ് കോലിയുടെ കളി. സ്വതസിദ്ധമായ പ്രതിഭ കൂടിയുള്ളതിനാൽ ബോർഡിന്റെ വിശ്വാസത്തോട് നീതിപുലർത്താൻ കോലിക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം’ – റസാഖ് പറഞ്ഞു.

കോലി വളരെ മികച്ച താരമാണെങ്കിലും ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉറച്ച പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഭാഗ്യം ചെയ്ത കളിക്കാരനാണ് കോലി. കാരണം അത്രയേറെ പിന്തുണയാണ് കോലിക്ക് ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇത്തരം വിശ്വാസം ഏതു കളിക്കാരന്റെയും വിജയത്തിൽ പ്രധാനമാണെന്നും റസാഖ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര വെറും ‘ശിശു’വാണെന്ന പരാമർശവുമായും റസാഖ് വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ‘കളത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ലോകോത്തര ബോളർമാരെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ടിരുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബുമ്രയുടെയൊക്കെ പന്തുകൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലുമല്ല. എനിക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സമ്മർദ്ദം ബുമ്രയ്ക്കു തന്നെയായിരിക്കും’ – റസാഖ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

തന്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം തീരെ മോശമായി എന്നായിരുന്നു റസാഖിന്റെ മറ്റൊരു പരാമർശം. അന്ന് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള എത്രയോ കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ നിലവാരമുള്ള താരങ്ങൾ ആരുമില്ല. ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും എല്ലാം അന്നത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദയനീയമാണ് സ്ഥിതിയെന്നും റസാഖ് പറഞ്ഞു.

