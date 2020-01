ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, മോംഗിയ, ഖുറാസിയ, ചൗഹാൻ; പ്രസാദിനു പകരം ആര്?

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടറാകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിന്റെ പകരക്കാരൻ ആരെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയേറുന്നു. ദക്ഷിണമേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിലവിലെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിനു പുറമെ മധ്യമേഖലയിൽനിന്നുള്ള ഗഗൻ ഖോഡയുടെയും കാലാവധി അവസാനിച്ചു. ഇരുവർക്കും പകരക്കാരെ തേടി ബിസിസിഐ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ടീം സിലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത വിമർശനങ്ങളേറ്റു വാങ്ങിയ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്തേക്കു കണ്ണയച്ച് മുൻ താരങ്ങളിൽ ചിലർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

മുൻ ഇന്ത്യൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ എൽ. ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നയൻ മോംഗിയ, ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്ന അമയ് ഖുറാസിയ, ഓഫ് സ്പിന്നർ രാജേഷ് ചൗഹാൻ എന്നിവരാണ് ഇതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പ്രമുഖർ. ടീം ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ സഞ്ജയ് ബംഗാർ, മുൻ പേസ് ബോളറും ജൂനിയർ ടീം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായിരുന്ന വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ് എന്നിവരും സിലക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

അതേസമയം, അഞ്ചംഗ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അഞ്ച് മേഖലകളിൽനിന്നും അംഗങ്ങളെ ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതി ഇനിയും തുടരണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ലോധ കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ബിസിസിഐ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തര മേഖലയിൽനിന്നുള്ള ശരൺദീപ് സിങ്, പശ്ചിമ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജാട്ടിൻ പരാഞ്ജ്പെ, പൂർവ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേവാങ് ഗാന്ധി എന്നിവരാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരു സീസൺ കൂടി കാലാവധിയുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കാര്യമായ മത്സരപരിചയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനം നേരിട്ട പഴയ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കു പകരം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ മത്സരപരിചയം ഇങ്ങനെ:

∙ ലക്ഷ്മൺ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ (വയസ്സ് 54)

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒൻപതു ടെസ്റ്റുകളും 16 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 26 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 15 വിക്കറ്റുകളുമാണ് സമ്പാദ്യം. ടെസ്റ്റിൽ 16.25 ശരാശരിയിൽ 130 റൺസും ഏകദിനത്തിൽ 2.50 ശരാശരിയിൽ അഞ്ചു റൺസുമാണ് ആകെ നേടിയത്.

∙ നയൻ മോംഗിയ (വയസ്സ് 50)

ധോണിക്കു മുൻപ് ദീർഘകാലം ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്ന മോംഗിയ 44 ടെസ്റ്റുകളും 140 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 24.03 ശരാശരിയിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും ആറ് അർധസെഞ്ചുറികളും സഹിതം 1442 റൺസ് നേടി. ഏകദിനത്തിൽ 20.19 ശരാശരിയിൽ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 1272 റൺസും സ്വന്തമാക്കി. ടെസ്റ്റിൽ 99 ക്യാച്ചുകളും എട്ടു സ്റ്റംപിങ്ങുകളും നേടിയപ്പോൾ ഏകദിനത്തിൽ 110 ക്യാച്ചുകളും 44 സ്റ്റംപിങ്ങുമാണ് സമ്പാദ്യം.

∙ രാജേഷ് ചൗഹാൻ (വയസ് 53)

ഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 35 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 47 വിക്കറ്റുകളും ഏകദിനത്തിൽ 29 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ടെസ്റ്റിൽ 7 റൺ ശരാശരിയിൽ 98 റൺസും ഏകദിനത്തിൽ 10.15 ശരാശരിയിൽ 132 റൺസും നേടി.

∙ അമയ് ഖുറാസിയ (വയസ് 47)

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആകെ കളിച്ചത് 12 ഏകദിനങ്ങൾ മാത്രം. 13.54 ശരാശരിയിൽ 149 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ആകെ നേടിയത് ഒരേയൊരു അർധസെഞ്ചുറി.

