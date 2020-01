ഏഴിരട്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു: ഇമ്രാൻ

ദാവോസ് (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്)∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ‘കഴിവുറ്റ ജനസമ്പത്ത്’ മറ്റേതു രാജ്യത്തേക്കാളും വലിയ സാധ്യതകളാണ് രാജ്യത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നതെന്ന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. 1960കളിൽ മുൻനിര രാജ്യമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാനെങ്കിലും ജനാധിപത്യം ഇവിടെ വേരുപിടിക്കാതെ പോയതാണ് രാജ്യത്തിന് തിരിച്ചടിയായതെന്നും ഇമ്രാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ജനസമ്പത്ത് അമൂല്യമാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ, ഏഴിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഇന്ത്യയെ ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർച്ചയായി തോൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യവും ഇമ്രാൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. 1992ൽ പാക്കിസ്ഥാനെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഹോക്കിയിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ തുടർച്ചയായി തോൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇമ്രാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

‘1960കളിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. ഏഷ്യയ്‌ക്കു മുന്നിൽ മികച്ചൊരു മാതൃകയുമായിരുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാനൊക്കെ വളർന്നുവന്നതെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനാധിപത്യത്തിന് ഇവിടെ വേരുറപ്പിക്കാനായില്ല. ജനാധിപത്യം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ സൈന്യം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു’ – സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഏഴിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ്. ഞാനൊക്കെ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരെ സ്ഥിരമായി ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഹോക്കിയിലും മറ്റ് കായികയിനങ്ങളിലും ഇതുതന്നെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും മുന്നിലായിരുന്നു’ – ഇമ്രാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ട്വന്റി20യിൽ ഒഴികെ മറ്റു രണ്ടു ഫോർമാറ്റുകളിലും വിജയത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ മേൽക്കൈ ഉള്ള രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇതുവരെ 59 ടെസ്റ്റുകളിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേർക്കുനേ‍ർ വന്നത്. ഇന്ത്യ ഒൻപതു വിജയങ്ങൾ നേടിയപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പേരിൽ 12 വിജയങ്ങളുണ്ട്. 132 ഏകദിനങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ 73 വിജയവും ഇന്ത്യ 55 വിജയവും നേടി. എന്നാൽ ട്വന്റി20യിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയപ്പോൾ ആറിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിച്ചത് ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ മാത്രം. അതേസമയം ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു സാധിച്ചിട്ടില്ല.

