ഓക്‌ലൻഡ്∙ ന്യൂസീലൻഡിലെ പ്രശസ്തമായ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓക്‌ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്ക്. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരുപിടി സുപ്രധാന മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയായ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നടന്നത്. സവിശേഷമായ രീതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഈ സ്റ്റേഡിയം മറ്റൊരു കൗതുകം കൂടി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈഡൻ പാർക്കിലെ ഗാലറിയിൽ ചാരക്കളറുള്ള കസേരകൾക്കിടയിൽ ഒരു കസേരയ്ക്കു മാത്രം പച്ചനിറമാണ്! എന്താണ് കാരണം? അതിനു പിന്നിൽ രസകരമായൊരു ചരിത്രമുണ്ട്.

ഈഡൻ പാർക്കിലെ ‘ഒറ്റയാനായ’ ആ പച്ചക്കസേരയുടെ ചരിത്രം ന്യൂസീലൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2015ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പോളം നീളുന്നു. ആ വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ന്യൂസീലൻഡുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് നിർഭാഗ്യവാൻമാരായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇരു ടീമുകളും മുഖാമെത്തിയ പോരാട്ടം ആവേശകരമായിരുന്നു.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇടയ്ക്ക് മഴയെത്തിയതോടെ മത്സരം 43 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയെങ്കിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 281 റൺസ്. ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി (107 പന്തിൽ 82), ക്യാപ്റ്റൻ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (45 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 65) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളും 18 പന്തിൽ ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 49 റണ്‍സെടുത്ത ഡേവിഡ് മില്ലറിന്റെ പ്രകടനവുമായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ നട്ടെല്ല്.

മഴനിയമപ്രകാരം ന്യൂസീലൻഡിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 43 ഓവറിൽ 298 റണ്‍സായി പുനർനിർണയിച്ചു. ഓപ്പണർമാരായ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലവും മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിലും ചേർന്ന് അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുമായി മികച്ച തുടക്കമാണ് ആതിഥേയർക്കു സമ്മാനിച്ചത്. 6.1 ഓവറിൽ ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 71 റൺസ്. എന്നാൽ, ഇടയ്ക്ക് വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിഞ്ഞതോടെ കിവീസ് ഇന്നിങ്സ് മന്ദഗതിയിലായി.

ഡെയ്‌ൽ സ്റ്റെയിൻ ബോൾ ചെയ്ത അവസാന ഓവറിൽ ന്യൂസീലൻഡിന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് 12 റൺസ്. ക്രീസിൽ 71 പന്തിൽ 77 റൺസുമായി ഗ്രാൻഡ് എലിയട്ടും മൂന്നു പന്തിൽ മൂന്നു റൺസുമായി ഡാനിയൽ വെട്ടോറിയും. ആദ്യ രണ്ടു പന്തുകളിൽ ഇരുവരും ഓരോ റണ്ണെടുത്തു. മൂന്നാം പന്തിൽ വെട്ടോറി വക ഫോർ. നാലാം പന്തിൽ വീണ്ടും ഒരു റൺ. ഇതോടെ അവസാന രണ്ടു പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടത് 5 റൺസ്. എന്നാൽ, സ്റ്റെയിനിന്റെ നാലാം പന്ത് ലോങ് ഓണിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വംശജയൻ കൂടിയായ എലിയട്ട് ന്യൂസീലൻഡിന് സമ്മാനിച്ചത് അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് സെമി.

40 വർഷത്തിനിടെ 10 തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതിരുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലെന്ന ന്യൂസീലൻഡിന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് എലിയട്ടിന്റെ സിക്സർ വന്നുവീണത്. കിവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷം. ആ സിക്സർ അങ്ങനെയങ്ങു മറക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് ന്യൂസീലൻഡുകാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈഡൻ പാർക്കിലെ ആ പച്ചക്കസേര. അന്ന് എലിയട്ട് പറത്തിവിട്ട സിക്സർ വന്നുപതിച്ച സ്ഥലത്തെ കസേര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി ‘ഗ്രാൻഡ് എലിയട്ട് സീറ്റ്’ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തെന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് പച്ച നിറവും നൽകി. തോറ്റുപുറത്തായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജഴ്സിയുടെ നിറമെന്ന നിലയിലാണ് പച്ചനിറം നൽകിയത്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പ്രവേശത്തിന്റെ അടയാളമായി ഇപ്പോഴും ആ കസേര ഈ‍ഡൻ പാർക്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കസേരയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഫലകവും അതിനു സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

