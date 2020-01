ഓക്‌ലൻഡ്∙ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ‘പരുക്കിൽനിന്ന് രൂപപ്പെട്ട’ പുതിയ വിജയഫോർമുല ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിന് ഇന്ധനമാകുമോ? പന്തിന്റെ നിർഭാഗ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗ്യമാകുമോ? ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയുണർത്തുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ പന്തിനു പരുക്കേറ്റതോടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോൾ ഏറ്റെടുത്ത ലോകേഷ് രാഹുൽ പുതിയ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ആണിക്കല്ലായി മാറിയത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ്. വിക്കറ്റിനു മുന്നിലും പിന്നിലും ഒരുപോലെ ‘സ്ട്രഗിൾ’ ചെയ്ത പന്തിനു പകരം രാഹുലെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇടക്കാലത്തെ മങ്ങിയ ഫോമിൽനിന്നു പുറത്തുകടന്ന രാഹുൽ സ്വാഭാവിക മികവിലേക്കുയരുക കൂടി ചെയ്തതോടെ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമാണ്. ഓസീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഇപ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിലും പുതിയ രാഹുലും പുതിയ ടീം ഇന്ത്യയും പുറത്തെടുത്ത പ്രകടനം ഉജ്വലമായി.

ഓസീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് പരുക്കേറ്റ് പുറത്താകുന്നത്. ഇതോടെ രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകേണ്ടി വന്നത് തിരിച്ചടിയായാണ് ആദ്യം കണ്ടതെങ്കിലും പുതിയ നീക്കം ടീമിന് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ 10 വിക്കറ്റ് തോൽവിയിൽനിന്ന് ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നതോടെ പുതിയ ‘ഫോർമുല’ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കും നന്നേ ബോധിച്ചു. ഓസീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പന്ത് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും രാഹുലിനെ തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്താൻ കോലി തീരുമാനിച്ചതിനു കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ ശിഖർ ധവാൻ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയിട്ടും ഓസീസിന് ഇന്ത്യയെ തൊടാൻ സാധിക്കാതെ പോയതിനു പിന്നിൽ രാഹുലിന്റെ ഡബിൾ റോളിനും പങ്കുണ്ട്. രാഹുൽ കീപ്പറായതോടെ ടീമിൽ അധിക ബാറ്റ്സ്മാനായി എത്തിയ മനീഷ് പാണ്ഡെ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന് നൽകിയ ആഴവും സ്ഥിരതയും ഈ മത്സരത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വെളിവായി.

ഏകദിനത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച പുതിയ ഫോർമുല ട്വന്റി20യിലും തുടരുമെന്ന് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20ക്കു തലേന്നു തന്നെ കോലി സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഓക്‌ലൻഡിൽ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലോകേഷ് രാഹുൽ കീപ്പറായതോടെ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ സ്ഥാനം ബെഞ്ചിലായി. മനീഷ് പാണ്ഡെ അധിക ബാറ്റ്സ്മാനായി ടീമിൽ തുടർന്നതിന്റെ കൂടി ഫലമാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ നേടിയ വിജയം. രാഹുൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി മാരക ഫോം തുടർന്നപ്പോൾ, അധിക ബാറ്റ്സ്മാനായെത്തിയ മനീഷ് പാണ്ഡെയുടെ സാന്നിധ്യവും വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി.

ഓക്‌ലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിലേക്കു ബാറ്റുവീശിയ ശ്രേയസ് അയ്യറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനു പിന്നിൽ മറുവശത്ത് മനീഷ് പാണ്ഡെ എന്ന ‘സമ്പൂർണ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ’ സാന്നിധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനു ശേഷം സമീപകാല ഇന്ത്യൻ വിജയങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജ കൂടി വരാനുള്ളപ്പോൾ അയ്യർക്കു തീർച്ചയായും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബാറ്റുവീശാനായി. മറുവശത്ത് പന്തിനേപ്പോലെ അസ്ഥിരത മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു ക്രീസിലെങ്കിലെങ്കിൽ, ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കളിക്കാൻ അയ്യർക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. 29 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 58 റൺസെടുത്ത അയ്യരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അതേ മൂല്യമുണ്ട്, പിരിയാത്ത അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ പാണ്ഡെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അയ്യർ പടുത്തുയർത്തിയ 62 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടിനും.

രോഹിത് ശർമ, ലോകേഷ് രാഹുൽ, വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർ തിരികെ പവലിയനിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നീണ്ട ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു. 14–ാം ഓവറിന്റെ രണ്ടാം പന്തിൽ ഇഷ് സോധിക്ക് വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് ശിവം ദുബെ പുറത്താകുമ്പോൾ നാലിന് 142 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. 40 പന്തും ആറു വിക്കറ്റും ബാക്കിയിരിക്കെ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 63 റൺസ്. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് പാണ്ഡെയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അയ്യർ നടത്തിയ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിക്കുമ്പോൾ ആറു പന്തു ബാക്കിയായിരുന്നു. വിക്കറ്റൊന്നും പിന്നീട് നഷ്ടമായുമില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ, ടോപ് ഓർഡറിൽ ലോകത്തെ ടോപ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ സാന്നിധ്യം പകരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിനിടയിലും മധ്യനിരയുടെ കെട്ടുറപ്പില്ലായ്മയെ പഴിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണുകിട്ടിയ വിജയഫോർമുലയാണ് ഇത്. രാഹുൽ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ കാര്യമായി പഴി കേൾപ്പിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഈ ഫോർമുലയിൽനിന്ന് കോലി പിൻമാറുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനം വരെ ലോകകപ്പ് ടീമിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഋഷഭ് പന്തിന് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അന്തിമ ഇലവനിൽ ഇടംകിട്ടുമോ എന്നുപോലും ഇനി ഉറപ്പില്ല. ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സ്ഥാനമുറപ്പുള്ള ശിഖർ ധവാനും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും തിരിച്ചെത്താനുള്ളതിനാൽ പന്തിന്റെ കാര്യം കൂടുതൽ പരുങ്ങലിലാകാനാണ് ഇട.

∙ രാഹുലിനെ കെട്ടിയേൽപ്പിച്ച വേഷമോ?

വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ വേഷം കെ.എൽ. രാഹുലിനെ കെട്ടിയേൽപ്പിച്ചതാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടി ഓക്‌ലൻഡിലെ ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്കു പിന്നാലെ രാഹുൽ തന്നെ നൽകി. മത്സരശേഷം രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ‌) എനിക്കിഷ്ടമാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഐപിഎല്ലിൽ കഴിഞ്ഞ 3–4 വർഷമായി ഞാൻ സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പറാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിട്ടുണ്ട്. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങുമായി എല്ലാക്കാലത്തും എനിക്കു ബന്ധമുണ്ട്.’

‘വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചായായും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. പിച്ച് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടം സഹായിക്കും. ഫീൽഡൊരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ക്യാപ്റ്റനെയും ബോളർമാരെയും സഹായിക്കാനും സാധിക്കും. ബോളർമാർ ഏതു ലെങ്‌തിലെറിയണം, എതു തരം പന്തെറിയണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ടീം ക്യാപ്റ്റനുമായും ബോളർമാരുമായും സംസാരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും കീപ്പറിനുണ്ട്.’

‘ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലും പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ രൂപീകരിക്കാൻ കീപ്പറിന്റെ വേഷം സഹായിക്കും. 20 ഓവർ കീപ്പർ നിന്നശേഷം ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുമ്പോൾ, ഏതുതരം ഷോട്ടുകളാണ് ഈ പിച്ചിൽ നല്ലതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കു വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം കീപ്പറിന്റെ വേഷമണിയാൻ ഞാൻ തയാറാണ്’ – രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

