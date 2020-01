രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അവസരമില്ല; ക്യാമറാമാനായി കുൽദീപിന്റെ ‘വേഷപ്പകർച്ച’

ഓക്‌ലൻഡ്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ അവസരം നൽകാതിരുന്നത് കുൽദീപ് യാദവ് ‘ക്ഷമിച്ചു’; എന്നാൽ, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും പുറത്തിരുത്തിയാൽ എന്തുചെയ്യും? എന്നാൽപ്പിന്നെ വേഷമൊന്നു മാറ്റിപ്പിടിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇന്ത്യ – ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കിടെ കുൽദീപ് യാദവ് ക്യാമറാമാന്റെ വേഷമണിഞ്ഞത്. കുൽദീപ് ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം സഹ ക്യാമറാമാൻമാരിലാരോ പകർത്തിയതോടെ സംഭവം വൈറലായി. ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ ഏറ്റവും വൈറലായ ദൃശ്യമാണ് കുൽദീപിന്റെ ക്യാമറാമാൻ വേഷം.

ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ കീഴടക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അതേ ടീമിനെ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഋഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ബെഞ്ചിലിരിക്കാനായി കുൽദീപിന്റെ യോഗം.

ഇതിനിടെയാണ് ബോറടി മാറ്റാൻ കുൽദീപ് ക്യാമറാമാനായത്. തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്നിങ്സിലെ 15, 16 ഓവറുകളിലാണ് കുൽദീപ് ക്യാമറയ്ക്കു പിന്നിലെത്തിയത്. ഇതിനിടെ കളിയിലെക്കുറിച്ച് കമന്റേറ്റർമാർ കുൽദീപിനോട് അഭിപ്രായമാരായുകയും ചെയ്തു. കുൽദീപിന്റെ സ്പിൻ പങ്കാളിയായ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ ബോൾ ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നായിരുന്നു കമന്റേറ്റർമാരുടെ ചോദ്യം. ‘വിക്കറ്റ് ടു വിക്കറ്റ്’ എന്നായിരുന്നു കുൽദീപിന്റെ മറുപടി.

ന്യൂസീലൻഡിൽ ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കുൽദീപ് കളിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20യിൽ ഉള്‍പ്പെടെ കുൽദീപും യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലും ചേർന്ന ‘കുൽ–ചാ’ സഖ്യം പ്രശസ്തമാണെങ്കിലും രവീന്ദ്ര ജഡേജ മികച്ച ഫോമിലായതോടെയാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇവരിലൊരാൾക്കേ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ സ്ഥിരം സ്ഥാനമുള്ളൂ.

English Summary: Indian Bowler Kuldeep Yadav Turns Cameraman in India Vs New Zealand Second T20.