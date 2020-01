ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പന്ത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ: ‘ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ’ കപിൽ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ‘അഴിച്ചുപണി’യിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂവെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ്. പന്തിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്താണ് പിഴവെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് പന്തിന്റെ മാത്രം ചുമതലയാണെന്നും കപിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോകേഷ് രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ജോലികൂടി ചെയ്യാനാരംഭിച്ചതോടെയാണ് പന്തിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. ഓസീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പന്തിന് പരുക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായത്. പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതോടെ ട്വന്റി20യിലും രാഹുലിനെത്തന്നെ കീപ്പറായി പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

‘പന്ത് പ്രതിഭയുള്ള കളിക്കാരനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പന്തിനാവില്ല. സ്വന്തം കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പന്തുതന്നെയാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ റൺസ് കണ്ടെത്തി വിമർശകർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തെളിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഇനി പന്തിനു മുന്നിലുള്ള വഴി. ഒരാൾക്കു പ്രതിഭയുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശകർക്കു തെറ്റിപറ്റിയെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ചുമതലയാണ്’ – കപിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നതുൾപ്പെടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് കളിക്കാർ തന്നെയാണ്. ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനോ വിശ്രമം അനുവദിക്കാനോ ഉള്ള അവസരം അവരായിട്ട് സിലക്ടർമാർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത്’ – കപിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. എം.എസ്. ധോണി വിരമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരാനഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നും കപിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘രാജ്യത്തെ ദീർഘകാലം മനോഹരമായി സേവിച്ചയാളാണ് ധോണി. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വിരമിക്കണം. അത് ഇപ്പോഴായാലും പിന്നീടായാലും. തന്റെ ജോലി അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി ചെയ്തു. എന്നായാലും ഇനി വിരമിച്ചേ മതിയാകൂ. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമല്ല. എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതെന്നായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് തീരാനഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും’ – കപിൽ പറഞ്ഞു.

