ഓക്‌ലൻഡ്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ ശ്രമകരമായ ക്യാച്ച് പറന്നുപിടിച്ചും കയ്യിലേക്കെത്തിയ സുന്ദരമായ ‘സിറ്റർ’ കൈവിട്ടും ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. ഓക്‌ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ നായകന്റെയും വില്ലന്റെയും വേഷങ്ങൾ മാറിമാറി അണിഞ്ഞത്. ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്നിങ്സിലെ രണ്ടു ക്യാച്ചുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ കോലി, കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിസാര ക്യാച്ചാണ് കൈവിട്ടത്.ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കിവീസിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും സ്ഫോടനാത്മക തുടക്കം സമ്മാനിച്ച ഓപ്പണർമാരായ മാർട്ടൻ ഗപ്ടിൽ, കോളിൻ മൺറോ എന്നിവരെയാണ് കോലി ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കിയത്. ഇതിൽ മണ്‍റോയെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ച് ശ്രമകരമായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ കിവീസ് ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന ഓവറുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അർധസെഞ്ചുറി വീരൻ റോസ് ടെയ്‌ലർ സമ്മാനിച്ച ‘സിറ്ററാ’ണ് കോലി കൈവിട്ടത്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസീലൻഡിന് ആദ്യ ഓവർ നേരിട്ട ഓപ്പണർ മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഷാർദുൽ താക്കൂർ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നും നാലും പന്തുകൾ ഗപ്ടിൽ നിലംതൊടാതെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് താക്കൂറിനെ പിൻവലിച്ച കോലി, ന്യൂസീലൻഡ് അഞ്ച് ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 39 റൺസ് എന്ന നിലയിൽനിൽക്കെയാണ് താരത്തെ വീണ്ടും പന്തേൽപ്പിച്ചത്. ഈ ഓവറിലെ മൂന്നും നാലും പന്തുകൾ ഗപ്ടിൽ ബൗണ്ടറി കടത്തിയതോടെ കോലിയുടെ തീരുമാനം പിഴച്ചോ എന്ന സംശയമുയർന്നു. എന്നാൽ, ആറാം പന്തിൽ സിക്സ് നേടാനുള്ള ശ്രമം പിഴച്ച് ഗപ്ടിൽ കോലിയുടെ കൈകളിലൊതുങ്ങി.

ഗപ്ടിലിനെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ചിനൊടുവിൽ അതിവൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച കോലി ആവേശം മൂത്ത് പന്ത് നിലത്തേക്കു വലിച്ചെറിയുക പോലും ചെയ്തു. പിന്നീട് ശിവം ദുബെയുടെ പന്തിൽ കോളിൻ മൺറോയെ പുറത്താക്കിയ ശേഷവും വൈകാരികമായിരുന്നു കോലിയുടെ പ്രതികരണം. ഒരറ്റത്തു പിടിച്ചുനിന്നു കളിച്ച മൺറോയെ, ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ ഒൻപതാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ കോലി പറന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഫീൽഡിൽ ഉജ്വല ഫോമിലാണെന്ന് തെളിയിച്ച കോലി 18–ാം ഓവറിലാണ് മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും അനായാസ ക്യാച്ച് നിലത്തിട്ടത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ബോൾ ചെയ്ത ഈ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് റോസ് ടെയ്‌ലർ ഉയർത്തിയടിച്ചു. ലോങ് ഓണിലേക്ക് ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും കോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിച്ച് പന്ത് കോലിയുടെ കയ്യിൽത്തട്ടി തെറിച്ചു. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റിനായി കാത്തിരുന്ന ബുമ്ര അദ്ഭുതത്തോടെ വാപൊത്തി. കോലിയും അവിശ്വാസത്തോടെ മുഖംപൊത്തി. എന്തായാലും ‘ലൈഫ്’ മുതലാക്കി അവസാന ഓവറുകളിൽ ടെയ്‌ലറിന് അടിച്ചുതകർക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗ്യം. ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും നേടാനാകാതെ പോയ ടെയ്‌ലർ 24 പന്തിൽ 18 റൺസുമായി അവസാന ഓവറിൽ പുറത്തായി.

