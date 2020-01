ഐപിഎല്ലിൽ ഓൾ സ്റ്റാർ പോരാട്ടം; കോലി, രോഹിത്, ധോണി, ഡിവില്ലിയേഴ്സ് ഒരു ടീമിൽ

മുംബൈ∙ കളിക്കിടെ താരങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റാൽ പകരം കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ലൈനിൽനിന്നും മുന്നോട്ടു കയറി എറിയുന്ന നോബോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ തേഡ് അംപയർ... മത്സരഫലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുള്ള നിർണായക മാറ്റങ്ങളുമായെത്തുന്ന പുതിയ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തകൂടി. ഇത്തവണ എല്ലാ ടീമുകളിൽനിന്നും പ്രമുഖ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓൾ സ്റ്റാർ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐ നീക്കം നടത്തുന്നു. ജീവകാര്യണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പണം സമാഹരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ മത്സരം. ഐപിഎൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിനു മൂന്നു ദിവസം മുൻപായിരിക്കും ഈ മത്സരം അരങ്ങേറുക.

ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഓൾ സ്റ്റാർ മത്സരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഐപിഎൽ ടീമുകളെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കാനാണ് ബിസിസിഐ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഉത്തര–പൂർവ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ള ടീമുകളായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമുകളിൽനിന്നാകും ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കുക. ദക്ഷിണ–പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ടീമുകളായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകളിൽനിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടീമിനെയും കണ്ടെത്തും.

ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി (റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ്), ഉപനായകൻ രോഹിത് ശർമ (മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്), മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്), മിന്നും താരങ്ങളായ ഡേവിഡ് വാർണർ, ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഒരേ ടീമിൽ അണിനിരക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങി. ഇവർക്കു പുറമെ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ലസിത് മലിംഗ, റാഷിദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുമെത്തും.

ശിഖർ ധവാൻ, ഋഷഭ് പന്ത്, മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, ലോകേഷ് രാഹുൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, ആന്ദ്രെ റസ്സൽ, ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജോസ് ബട്‍ലർ, പാറ്റ് കമിൻസ്, ഒയിൻ മോർഗൻ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ തുടങ്ങിയവർ എതിർ ടീമിലും അണിനിരക്കും. മത്സരത്തിന്റെ വേദിയുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ക്രിക്കറ്റ് വിരുന്നിനാകും ഇക്കുറി ഐപിഎൽ വേദിയാകുക.

English Summary: Virat Kohli and MS Dhoni likely to play together in All Stars charity game