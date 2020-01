കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നോബോൾ അംപയർ; മാറ്റങ്ങളുമായി ഐപിഎൽ വരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നോബോൾ അംപയർ എന്നീ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി പുതിയ സീസൺ ഐപിഎൽ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് മാർച്ച് 29നു തുടക്കം. 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിനു മേയ് 24നു മുംബൈയിലാണു ഫൈനൽ. രാത്രി മത്സരങ്ങൾ 8 മണിക്കു തുടങ്ങും. 5 ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം 2 മത്സരങ്ങൾ. വൈകിട്ടു നാലിനും രാത്രി എട്ടിനും. ഐപിഎൽ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിനു ശേഷം ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

∙ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തലയിൽ പന്തു കൊണ്ടു പരുക്കേൽക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കു പകരക്കാരൻ ഇനിമുതൽ ഐപിഎല്ലിലും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടക്കമിട്ട ഈ നിയമം കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയെക്കരുതിയാണ് ഐപിഎല്ലിലും നടപ്പാക്കുന്നതെന്നു ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

∙ നോബോൾ അംപയർ

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ – വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ നോബോൾ തേഡ് അംപയർ നിയമം ഐപിഎല്ലിലും. ഫീൽഡ് അംപയർമാർക്കു പുറമേ നോബോൾ നിർണയിക്കാൻ ഒരു അംപയർ കൂടി വരുന്നത് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ ഒരുപരിധി വരെ പടിക്കു പുറത്തു നിർത്തുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

∙ ഓൾ സ്റ്റാർ ഗെയിം

എല്ലാ ടീമുകളിലെയും രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓൾ സ്റ്റാർ മത്സരം ഇത്തവണ ഐപിഎൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിനു മുൻപു നടക്കും. മാ‍ർച്ച് 23നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ വേദി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് ഈയൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചത്. മത്സരത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വിനിയോഗിക്കും.

∙ മത്സരസമയം

എല്ലാ രാത്രിമത്സരങ്ങളും എട്ടുമണിക്ക് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ടു 4 മണിക്കു തുടങ്ങുന്ന 5 മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ടു നാലിനും എട്ടിനുമായി രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ. ഒരു ദിവസം ഒന്നിലേറെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് 2 മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചതെന്നും വൈകിട്ട് 7.30ന് മത്സരം തുടങ്ങണമെന്ന നിർദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

