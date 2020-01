ജയിക്കുമെന്നു തോന്നും, പക്ഷേ ഇന്ത്യ ജയിപ്പിക്കില്ല; കിവീസിനെ തകർത്തത് ഇങ്ങനെ

ഹാമിൽട്ടനിലെ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 180 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസീലൻ‍ഡിന് 20–ാം ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ‌ വേണ്ടിയിരുന്നത് വെറും 9 റൺസ്. സെഞ്ചുറിക്കു തൊട്ടരികെ കിവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസണും പരിചയ സമ്പന്നനായ റോസ് ടെയ്‍ലറും ക്രീസിൽ. കിവീസിനു ജയിക്കാമെന്ന് ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകനും കരുതിയ ഓവര്‍. പക്ഷേ ഒരു റൺസ് അകലെ എല്ലാം പാളി. 20–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ടെയ്‍ലറെ ഷമി ബോൾഡാക്കിയതോടെ മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറില്‍.



സൂപ്പർ ഓവറിൽ ന്യൂസീലൻഡിനായി ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയത് കെയ്ൻ വില്യംസണും മാർ‌ട്ടിൻ ഗപ്ടിലും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി പന്തെറിഞ്ഞത് ബുമ്ര. 6 പന്തിൽ കിവീസ് താരങ്ങൾ നേടിയത് 17 റൺസ്. ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകൾ ഗപ്ടിലും വില്യംസണും ഓരോ റൺസ് വീതമെടുത്തു. മൂന്നാം പന്തില്‍ സിക്സും പിന്നാലെ ഫോറും പറത്തി കിവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ. അഞ്ചാം പന്തിൽ ബൈ റണ്ണും അവസാന പന്ത് ബൗണ്ടറിയും കടത്തി കിവീസ് സൂപ്പർ ഓവറിലെ വിജയലക്ഷ്യം 18 ആക്കി. അവിടെയും ന്യൂസീലൻഡിന് പൊരുതാവുന്ന സ്കോർ ആയിരുന്നു.



സൂപ്പർ ഓവറിലെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് കെ.എൽ. രാഹുലും രോഹിത് ശര്‍മയും. ടിം സൗത്തിയുടെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തുകളിൽ 3 റൺസ് എടുത്തു രോഹിത്. മൂന്നാം പന്ത് ഫോർ അടിച്ച രാഹുൽ‌ അടുത്ത പന്തിൽ എടുത്തത് 1 റൺസ്. പിന്നീട് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 2 പന്തില്‍ പത്ത്. പക്ഷേ നേരിടുന്നത് സിക്സുകള്‍ നേടുന്നതിൽ മിടുമിടുക്കനായ രോഹിത് ശർമയായിരുന്നു. അതു കിവീസിനും നന്നായി അറിയാം. എന്തു കാര്യം, ഹിറ്റ്മാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അതിനെ തടുക്കാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ആർക്കു പറ്റും?. രണ്ടു തുടർ സിക്സുകൾ പറത്തി രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു, ഒപ്പം പരമ്പരയും.



ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മലയാളത്തിലെ ഒരു ട്രോൾ പേജിൽ വന്ന കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ– ‘ഇപ്പോ ജയിക്കും, ഇപ്പോ ജയിക്കുമെന്ന് എതിരാളികൾക്കു തോന്നും, പക്ഷേ അവൻമാർ ജയിക്കാൻ വിടില്ല’. ശരിയാണ്, ക്രിക്കറ്റിൽ തോൽവിയുടെ വക്കോളമെത്തി എതിരാളികളെ കബളിപ്പിച്ചു വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മികവ് പലകുറി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ സൂപ്പർ ഓവറിൽ രണ്ടാമതു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി ഒരു ടീം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഹാമിൽട്ടനിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തെടുത്തത്. 2012ല്‍ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നേടിയ 19 റൺസായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് സൂപ്പർ ഓവറിലെ ‘സൂപ്പർ ഷോ’.



കിവീസിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി



വെറും രണ്ടു പന്തു വ്യത്യാസത്തിൽ കളി മാറിയപ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൺ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ– ഇത്തരം മത്സരങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഉറങ്ങുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കു പോയേ തീരൂ. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മികവ് ഞങ്ങൾക്കു നന്നായി അറിയാം. എന്നാൽ ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ കിവീസ് മെച്ചപ്പെടുന്നതു തുടരേണ്ടതുണ്ട്.



തോൽവിയാണെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് അവിശ്വസനീയമായി വിജയം സ്വന്തമായതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും പ്രതികരിച്ചു. ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച കെയ്ൻ വില്യംസന്റെ മികവിൽ കിവീസിന് ജയിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നാണു ഞാൻ പരിശീലകനോടു പറഞ്ഞത്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ സങ്കടം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നു നന്നായി അറിയാമെന്നും വിരാട് കോലി വ്യക്തമാക്കി.



