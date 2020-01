‘ഐപിഎൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്; പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങള്‍ കളിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖം’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനെ പുകഴ്ത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ സുഹൈൽ തൻവീർ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ലീഗാണ് ഐപിഎല്ലെന്ന് സുഹൈൽ തൻവീര്‍ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരവുമുണ്ടാകില്ല. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏറെ പഠിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതായും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പറഞ്ഞു.



ഒരു പ്രൊഫഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം എന്ന നിലയിൽ ഐപിഎൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ഏഷ്യ കപ്പ്, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിലും ലോക ട്വന്റി20 നടക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സിലക്ടർമാർ ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ കളിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസിനെയും ശുഐബ് മാലിക്കിനെയും മടക്കി വിളിച്ചത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായും ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻ മാധ്യമത്തോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണിൽ‌ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ടീമിൽ കളിച്ച താരമാണ് സുഹൈൽ തൻവീർ. 1 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് താരത്തെ അന്ന് രാജസ്ഥാൻ വാങ്ങിയത്. 11 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 22 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ തൻവീർ ആദ്യ സീസണിൽ രാജസ്ഥാന്റെ കിരീടനേട്ടത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2017ലാണ് തൻവീർ പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിച്ചത്. ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു പിന്നീടു ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും 29 വയസ്സുകാരനായ താരം വ്യക്തമാക്കി. 2007ല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയാണ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ സുഹൈൽ തൻവീർ അരങ്ങേറിയത്. ട്വന്റി20യിൽ 57 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 54 വിക്കറ്റുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 62 കളികളിൽനിന്ന് 71 വിക്കറ്റുകളും താരം വീഴ്ത്തി.



English Summary: IPL is the top T20 league in the world but I regret that Pakistan players can’t participate in it – Sohail Tanvir