സൂപ്പർ ഓവർ എറിയാൻ ബുമ്ര എന്തിന്? ഉത്തരം പറഞ്ഞ് രോഹിത് ശർമ

ഹാമില്‍ട്ടൺ∙ ഇന്ത്യ– ന്യൂസീലന്‍ഡ് മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഏറെ റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടും എന്തിനാണ് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെതന്നെ സൂപ്പർ ഓവർ എറിയാൻ ഏൽപിച്ചത്? മിക്ക ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംശയത്തിനു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിലെ സുപ്രധാന താരം ബുമ്രയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ അധികം അവസരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയെയോ, രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയോ അയച്ചാലോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു– രോഹിത് ശർമ പ്രതികരിച്ചു.



ഒടുവിൽ സ്ഥിരതയോടെ പന്തെറിയുന്നതോ, യോർക്കറുകൾ എറിയുന്നതോ ആയ താരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലും ആ ദിവസം നല്ല പ്രകടനം നടത്തിയവരെയാണു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും രോഹിത് ശർമ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 60ന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഓവർ കളിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യരോ, മറ്റാരെങ്കിലുമോ കളിക്കാൻ എത്തുമായിരുന്നു– രോഹിത് വ്യക്തമാക്കി.



ഹാമില്‍ട്ടൺ ട്വന്റി20യിൽ നാല് ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ ബുമ്രയ്ക്കു വിക്കറ്റൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 45 റൺസ് ആകെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ബുമ്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്‍സ് വിട്ടു നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഹാമിൽട്ടണിലേത്. 2016ൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ബുമ്ര 47 റൺസ് വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ‘സൂപ്പർ ഓവറിന്’ ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. 20–ാം ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ റോസ് ടെയ്‍ലറെ ബോൾ‍ഡാക്കി കളി സമനിലയിലാക്കിയത് മുഹമ്മദ് ഷമിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സൂപ്പര്‍ ഓവറിനും വഴി തുറന്നത്. ന്യൂസീലൻ‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ൻ വില്യംസണിന്റേതുൾപ്പെടെ രണ്ട് വിക്കറ്റുകളാണ് ഷമി നേടിയത്. നാല് ഓവറിൽ വിട്ടുനല്‍കിയത് 32 റൺസും. എന്നിട്ടും വിരാട് കോലി സൂപ്പർ ഓവർ എറിയുന്നതിനായി ബുമ്രയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.



