ജയിക്കാൻ 6 പന്തിൽ 7, സംഭവിച്ചത് W 4 W 1 W 1 W; ‘സൂപ്പർ ഓവർ’ ഠാക്കൂറിന്റേതാണ്!

‘ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഉജ്വലമായ രണ്ട് വിജയങ്ങൾ. ഇതിനു പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചവർ വളരെയേറെപ്പേർ. ഇത്തരം സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളാണ് മികച്ച താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. രാഹുൽ, പാണ്ഡെ, സെയ്നി, ഠാക്കൂർ.. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്’ – വെല്ലിങ്ടൻ ട്വന്റി20യിലെ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുടെ ട്വീറ്റ്. സംഭവം ശരിയാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ടീമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈകോർത്തു നേടിയ വിജയമാണ് വെല്ലിങ്ടനിലേത്. തോൽവിയുടെ വക്കത്തുനിന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് വിജയപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ആവേശം പകരുന്ന മറ്റെന്തുണ്ട്? മത്സരഫലത്തിൽ നിർണായകമായ സൂപ്പർ ഓവർ എറിഞ്ഞ് കിവികളെ 13 റൺസിൽ ഒതുക്കിയത് ബുമ്രയായിരിക്കാം. സൂപ്പർ ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തുകൾ സിക്സും ഫോറും പറത്തി അനായാസ ജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കെ.എൽ. രാഹുലുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല.

വിജയത്തിലേക്ക് ഏഴു വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ കിവീസിന് 12 പന്തിൽ 11 റൺസ് മാത്രം വേണ്ടപ്പോൾ 19–ാം ഓവറിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിലും നാലു റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത നവ്ദീപ് സെയ്നി, ടീമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘തല്ലുകൊള്ളി’യെങ്കിലും സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓവറുകളിലൊന്നിലൂടെ മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീട്ടിയെടുത്ത ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ (ഠാക്കൂർ അവസാന ഓവർ എറിയാനെത്തുമ്പോൾ കിവീസിന് വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഏഴു റൺസ് മാത്രം. കൈവശം ഏഴു വിക്കറ്റും. എന്നിട്ടും ആറു റൺസ് മാത്രം പിറന്ന ആ ഓവറിൽ രണ്ടു റണ്ണൗട്ട് ഉൾപ്പെടെ നാലു വിക്കറ്റ് വീണു.), സൂപ്പർ ഓവറിൽ മികച്ച നിയന്ത്രണത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, പിന്നീട് നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് സിക്സും രണ്ടാം പന്ത് ഫോറും പറത്തി സൂപ്പർ ഓവറിൽ മിന്നൽത്തുടക്കം സമ്മാനിച്ച കെ.എൽ. രാഹുൽ, ഡബിളും ഫോറുമായി വിജയവഴി വെട്ടിയ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, ഇതിനെല്ലാം മുൻപേ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കൂട്ടത്തകർച്ചയ്ക്കിടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ടീമിനെ പൊരുതാവുന്ന സ്കോറിലേക്കു നയിച്ച മനീഷ് പാണ്ഡെ, മത്സരം ഒറ്റയ്ക്കു ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച കോളിൻ മൺറോയെ തന്ത്രപരമായി റണ്ണൗട്ടാക്കിയ ഠാക്കൂറും കോലിയും ചേർന്ന കൂട്ടുകെട്ട് – വെല്ലിങ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് അവകാശികൾ ഏറെ.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ വിജയശിൽപികളായ രോഹിത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ തുടങ്ങിയവരെ കൂടാതെ ഇറങ്ങിയിട്ടും സൂപ്പർ ഓവറിൽ നേടിയ ഈ സൂപ്പർ വിജയം കോലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസമേറ്റുമെന്ന് തീർച്ച. മത്സരത്തിലെ അവസാന പന്തും എറിഞ്ഞുതീരും വരെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുതെന്ന പാഠമാണ് ഈ മത്സരം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ വാക്കുകൾ എതിരാളികൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയാണ്.

∙ സൂപ്പർ ഓവർ, സൂപ്പർ ഇന്ത്യ

ട്വന്റി20യിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഓവർ അനുഭവമായിരുന്നു ഹാമിൽട്ടനിലേത്. സൂപ്പർ ഓവർ പ്രകടനം അത്ര സൂപ്പറല്ലാത്ത ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾത്തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളമുയർന്നതാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു വെല്ലിങ്ടനിലും. രണ്ടിടത്തും കൈവെള്ളയിലിരുന്ന വിജയമാണ് അശ്രദ്ധ മൂലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടിയറവു വച്ചതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ആരാധകരും പോലും തോൽവി ഉറപ്പിച്ചിടത്തുനിന്നാണ് ന്യൂസീലൻഡ് അവിശ്വസനീയമായ തകർന്നടിഞ്ഞത്. ‘The great art of conceiving a super over. Brought to you by New Zealand’ – എന്ന് ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ കുറിച്ചത് വെറുതെയല്ല.

സൂപ്പർ ഓവറിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ന്യൂസീലൻഡ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 13 റൺസ്. പതിവുപോലെ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ബോൾ ചെയ്ത സൂപ്പർ ഓവറിൽ ടിം സീഫർട്ട്, സ്കോട്ട് കുഗ്ഗെലെയ്ൻ എന്നിവരാണ് ന്യൂസീലൻഡിനായി കളത്തിലെത്തിയത്. ടിം സീഫർട്ട് നാലു പന്തിൽ എട്ടു റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഇതിൽ രണ്ടാം പന്തിൽ നേടിയ ഫോറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബുമ്രയുടെ പന്തിൽ വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ ക്യാച്ചെടുത്താണ് സീഫർട്ട് മടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ രണ്ടു ക്യാച്ചു നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നെത്തിയ കോളിൻ മൺറോ അഞ്ചാം പന്തിൽ ഫോർ നേടിയെങ്കിലും അവസാന പന്തിൽ റൺ നേടാനായില്ല. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉയർന്നത് 14 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം.

കിവീസിനായി സൂപ്പർ ഓവർ എറിയാനെത്തിയത് ‘പതിവുപോലെ’ താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ ടിം സൗത്തി തന്നെ. ഈ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ സിക്സിനും രണ്ടാം പന്ത് ഫോറിനും പറത്തിയ ലോകേഷ് രാഹുൽ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. മൂന്നാം പന്തിൽ രാഹുൽ പുറത്തായെങ്കിലും പകരമെത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ സാക്ഷിനിർത്തി നാലാം പന്തിൽ ഡബിളും അഞ്ചാം പന്തിൽ ഫോറും നേടി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ടിം സൗത്തിക്കും ന്യൂസീലൻഡിനും വേദനയേറ്റി വീണ്ടുമൊരു സൂപ്പർ ഓവർ ദുരന്തം!

∙ ഠാക്കൂറിന്റെ ‘സൂപ്പർ ഓവർ’

ന്യൂസീലൻഡിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ വരുതിയിൽക്കൊണ്ടുവന്നത് ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറാണ്. ഈ മത്സരത്തിലെ യഥാർഥ ‘സൂപ്പർ ഓവർ’! ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് നിരയിലെ ഏറ്റവും മോശം പേസ് ബോളറും ‘തല്ലുകൊള്ളി’യുമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന താരമാണ് ഠാക്കൂർ. ബാറ്റിങ് മികവുകൊണ്ട് ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന പേസ് ബോളർ! ഏഴ് വിക്കറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ ആറു പന്തിൽ ഏഴു റൺസ് മാത്രം വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടപ്പോഴാണ് ഠാക്കൂർ പന്തെറിയാനെത്തുന്നത്. ക്രീസിൽ 62 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടു തീർത്ത് ടിം സീഫർട്ടും പരിചയ സമ്പന്നനായ റോസ് ടെയ്‌ലറും. ഇന്ത്യൻ ടീമും ആരാധകരും പോലും മത്സരം ‘ഉപേക്ഷിച്ച’ സമയം. പക്ഷേ, ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ഓവർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

വെറും ആറു പന്തിനിടെ നിലംപൊത്തിയത് നാലു വിക്കറ്റുകൾ. ഒരു ഫോർ സഹിതം പിറന്നത് ആറു റൺസും. ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ വൻ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച ടെയ്‌ലർ അയ്യരുടെ ക്യാച്ചിൽ പുറത്ത്. പരമ്പരയിലാദ്യമായി അവസരം കിട്ടിയ ഡാരിൽ മിച്ചൽ ആദ്യ പന്തുതന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തി കിവീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷ കെടുത്തി. മൂന്നാം പന്തിൽ സീഫർട്ട് റണ്ണൗട്ടായതോടെ മത്സരത്തിന്റെ ചിത്രം മാറി. പന്തു നേരിട്ട ഡാരിൽ മിച്ചലിന് ഠാക്കൂറിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞ ബൗണ്‍സറിലേക്ക് ബാറ്റെത്തിക്കാനായില്ല. ബൈ ആയി കിട്ടിയേക്കാവുന്ന റണ്ണിലേക്ക് നോട്ടമയച്ച് ഓടിയ സീഫർട്ടിനു പിഴച്ചു. പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് വിക്കറ്റിലേക്കെറിഞ്ഞ രാഹുലിനു പിഴച്ചില്ല. സീഫർട്ട് പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ രണ്ടുതവണ പുറത്താക്കൽ അവസരം പാഴാക്കിയ താരമാണ് രാഹുൽ എന്നോർക്കണം.

നാലാം പന്ത് നേരിട്ട മിച്ചൽ സാന്റ്നറിനു നേടാനായത് സിംഗിൾ മാത്രം. ഇതോടെ കിവീസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം രണ്ടു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസായി. കിവീസിന് അനായാസമായിരുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിനരികെ അവർക്കു വീണ്ടും പിഴച്ചു. അഞ്ചാം പന്തിൽ ഡാരിൽ മിച്ചലിന്റെ ഷോട്ട് ശിവം ദുബെയുടെ കൈകളിൽ. അവസാന പന്തു തട്ടിയിട്ട സാന്റ്നറും കുഗ്ഗെലെയ്നും ചേർന്ന് ഡബിളിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നേടാനായത് ഒരേയൊരു റൺ. പരമ്പരയിലെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരവും ടൈ. തോറ്റെന്നുറപ്പിച്ച മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീട്ടിയതിന്റെ ആവേശം കോലിക്കും സംഘത്തിനും. ജയമുറപ്പിച്ച മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കു നീട്ടേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ കിവീസിനും. ഠാക്കൂറിന്റെ 20–ാം ഓവറിനെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിയെഴുതാം: W 4 W 1 W 1, W.

∙ പാണ്ഡെയ്ക്കും കൊടുക്കണം കയ്യടി

പരമ്പരയിലാദ്യമായി ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ട ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 165 റൺസ് എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട താരമായ മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്കാണ്. ഒൻപതാം ഓവറിൽ ഇഷ് സോധി ഇന്ത്യയുടെ നാലാം വിക്കറ്റ് ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെ രൂപത്തിൽ പിഴുതെടുക്കുമ്പോഴാണ് പാണ്ഡെ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. അധികം വൈകാതെ മറുവശത്ത് ശിവം ദുബെ പുറത്തായി. ഇതോടെ അഞ്ചിന് 84 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായി ഇന്ത്യ. അടുത്ത ഓവറിൽ വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറും പുറത്ത്. ഇതോടെ ആറിന് 88 റൺസെന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ തകർന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് ജീവൻ സമ്മാനിച്ച കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആരംഭം അവിടെയായിരുന്നു. ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ മനീഷ് പാണ്ഡെ – ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ സഖ്യം പടുത്തുയർത്തിയ 43 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ ഗതി മാറ്റി. പരമാവധി 120 റൺസ് സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ 165 റൺസെടുത്തതിനു പിന്നിൽ ഇവരാണ്. 30 പന്തിൽനിന്നാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് 43 റൺസ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേർത്തത്. ഠാക്കൂർ 15 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം 20 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ മൂന്നാം അർധസെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തിയ പാണ്ഡ‍െ 50 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട അവസാന പന്തിലാണ് പാണ്ഡെ അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. 36 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകൾ മാത്രം സഹിതമാണ് പാണ്ഡെ 50ൽ എത്തിയത്. ട്വന്റി20യിൽ ആറാം നമ്പറിലോ അതിനു താഴെയോ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തി അർധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പാണ്ഡെ. 2018ൽ സെഞ്ചൂറിയനിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ പുറത്താകാതെ 52 റൺസെടുത്ത ധോണിയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ താരം.

∙ പടിക്കൽ കലമുടച്ച് കിവീസ്

രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ, രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകൾ – ചേസിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരത്തിലുടനീളം ട്രാക്കിലായിരുന്നു, അവസാന ഓവർ വരെ! ഓപ്പണർ കോളിൻ മൺറോ (47 പന്തിൽ 64), ടിം സീഫർട്ട് (39 പന്തിൽ 57) എന്നിവരാണ് കിവീസ് നിരയിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ കോളിൻ മൺറോ – ടിം സീഫർട്ട് സഖ്യവും (44 പന്തിൽ 74 റൺസ്), നാലാം വിക്കറ്റിൽ ടിം സീഫർട്ട് – റോസ് ടെയ്‍ലർ സഖ്യവും (42 പന്തിൽ 62 റൺസ്) അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും തീർത്തു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധകളാണ് ഈ മത്സരം ന്യൂസീലൻഡിന് നഷ്ടമാക്കിയത്. റണ്ണിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ക്രീസിലെത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം മറന്ന കോളിൻ മണ്‍റോയുടെ പിഴവാണ് ആദ്യത്തേത്. പിന്നെ, നേരത്തെ തീർക്കാമായിരുന്ന മത്സരം വലിച്ചുനീട്ട അവസാന ഓവറിലേക്കും പിന്നെ സൂപ്പർ ഓവറിലേക്കും എത്തിച്ച അശ്രദ്ധയും തിരിച്ചടിച്ചു.

മികച്ച ഫോമിൽ കളിച്ചുവന്ന ഓപ്പണർ കോളിൻ മൺറോയുടെ റണ്ണൗട്ട് തന്നെ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ വഴിത്തിരിവ്. ഇന്ത്യയുടെ പേസർമാരും സ്പിന്നർമാരും മാറിമാറി ശ്രമിച്ചിട്ടും പിടിനൽകാതിരുന്ന മൺറോയെ വിരാട് കോലിയുടെ തന്ത്രപരമായൊരു നീക്കമാണ് പുറത്താക്കിയത്. ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ 12–ാം ഓവറിലായിരുന്നു ഈ പുറത്താകൽ. ഈ ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് നേരിട്ട കോളിൻ മൺറോ രണ്ടാം റണ്ണിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റണ്ണൗട്ടായത്. ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ ഫീൽഡ് ചെയ്ത പന്ത് നേരെ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്‍ഡിലേക്കു നീട്ടിയെറിഞ്ഞതോടെ സീഫർട്ട് ക്രീസിലെത്താൻ വേഗം കൂട്ടി. പന്ത് പോയത് മറുവശത്തേക്കായതിനാൽ തീരെ പതുക്കെയായിരുന്നു മണ്‍റോയുടെ ഓട്ടം. ഇതുകണ്ട കോലി ഠാക്കൂറിന്റെ ത്രോ പിടിച്ചെടുത്ത് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ സ്റ്റംപിലേക്ക് ഒറ്റയേറ്. അപകടം മണത്ത മൺറോ അവസാന നിമിഷം വേഗം കൂട്ടിയെങ്കിലും വൈകിപ്പോയി. കോലിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ് സ്റ്റംപിളക്കുമ്പോൾ മൺറോ ക്രീസിനു പുറത്ത്.

മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അർധസെ‍ഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്ത സീഫർട്ട് – ടെയ്‍ലർ സഖ്യം മത്സരം കിവികളുടെ വരുതിയിൽത്തന്നെ നിർത്തിയതാണ്. എന്നാൽ, മത്സരം നിശ്ചിത സമയത്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഉഴപ്പിയ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ അലംഭാവത്തിനുള്ള ശിക്ഷ കൂടിയായി ഈ തോൽവി. എതിരാളികൾ പേടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ ഓവറുകൾ തീരുമ്പോൾ 18 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കിവീസ്. ഏഴു വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 12 പന്തിൽ 11 റൺസ്. അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടു തീർത്ത് സീഫർട്ടും ടെയ്‍ലറും ക്രീസിൽ. പരമ്പരയിലാദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ച നവ്ദീപ് സെയ്നി എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവർ നിർണായകമായി. ഈ ഓവറിൽ അവർക്കു നേടാനായത് നാലു റൺസ് മാത്രം. ഇതോടെ ഠാക്കൂറിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഏഴു റൺസ്. കൈവശം ഏഴു വിക്കറ്റും. പക്ഷേ കാര്യമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഈ ഓവറിൽ കിവീസിന് ആകെ നേടാനായത് ആറു റൺസ്; നാലു വിക്കറ്റും നഷ്ടം. അങ്ങനെയാണ് മത്സരം സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീളുന്നത്.

∙ എന്നാലും സഞ്ജു....

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള അവസാന വട്ട ശ്രമങ്ങളിലാണ് സിലക്ടർമാരും ടീം മാനേജ്മെന്റും. വിവിധ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമുകളിലേക്ക് വിളി ലഭിച്ചിട്ടും കാര്യമായ അവസരമൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ വെല്ലിങ്ടനിൽ കളിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കം ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു.

പരമ്പരയിലാദ്യമായി ലഭിച്ച അവസരം സഞ്ജുവിന് മുതലാക്കാനായില്ല. ഒരിക്കൽക്കൂടി സിക്സറടിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങിയ സഞ്ജു തൊട്ടുപിന്നാലെ പുറത്തായി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ വിജയശിൽപി രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ പരീക്ഷിച്ചത്. ലോകേഷ് രാഹുലിനൊപ്പം ഓപ്പണറായെത്തിയതും സഞ്ജു തന്നെ.

കിവീസ് താരം സ്കോട്ട് കുഗ്ഗെലെയ്ന്റെ ഒന്നാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് സിക്സടിച്ചു തുടങ്ങിയ സഞ്ജു, മൂന്നാം പന്തിൽ മറ്റൊരു സിക്സിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പുറത്തായത്. മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ക്യാച്ചെടുത്തു. അഞ്ചു പന്തിൽ എട്ടു റൺസായിരുന്നു സമ്പാദ്യം. ഇതിനു മുൻപ് ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴും ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ സിക്സടിച്ച് തുടങ്ങിയ സഞ്ജു പിന്നാലെ പുറത്തായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകള്‍ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ ഈ ‘പ്രകടനം’ ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം എത്രകാലും തുടരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണേണ്ടിവരും.

