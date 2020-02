ധോണി ഞങ്ങളോടു ചെയ്തത് പന്തിനോടു കോലി ചെയ്യരുത്; ‘പറയാതെ പറഞ്ഞ്’ സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിലെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോഴേക്കും നഷ്ടമായ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ വീരേന്ദർ സേവാഗ്. പന്ത് മാച്ച് വിന്നറാണെന്ന് അടിക്കടി ആവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ എന്തിനാണ് താരത്തെ സ്ഥിരമായി ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നതെന്ന് സേവാഗ് ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ടീം മാനേജ്െമന്റും കളിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഫലപ്രദമല്ലെന്നും സേവാഗ് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിയെന്ന് വാഴ്ത്തിയശേഷം ഒരു താരത്തെ ഇതുപോലെ തഴയുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്നും സേവാഗ് തുറന്നടിച്ചു.

അടുത്ത കാലം വരെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്ന പന്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ തലയ്ക്കേറ്റ ഏറാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഈ മത്സരത്തിൽ പന്തിനു പകരം വിക്കറ്റ് കാത്ത രാഹുൽ മികവു കാട്ടിയതോടെ തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിലും അതേ ടീം കോംബിനേഷൻ തുടരാൻ കോലി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാക്കിയുള്ള പരീക്ഷണം തുടർന്നതോടെ പന്ത് സ്ഥിരമായി ടീമിനു പുറത്താകുന്ന സ്ഥിതിയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമർശനവുമായി സേവാഗിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

തന്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണവും സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫീൽഡിൽ വേഗത പോരെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീരേന്ദർ സേവാഗ്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, ഗൗതം ഗംഭീർ എന്നിവരെ മാറിമാറി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് 2012ൽ ധോണി നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതേസമയം, അന്ന് ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടമില്ലാതിരുന്ന രോഹിത് ശർമയെ ടീമിൽ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാണ് പുതിയ റൊട്ടേഷൻ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഡ്രസിങ് റൂമിലെ പൊതു സംസാരമെന്ന് സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത് ടീമിനു പുറത്താണ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റൺസ് നേടാനാകുക? സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറെത്തന്നെ നിങ്ങൾ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യാനാവില്ല. പന്ത് മാച്ച് വിന്നറാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്തുന്നതിന്റെ സാംഗത്യമെന്താണ്? സ്ഥിരതയില്ല എന്നതാണോ കാരണം? – സേവാഗ് ചോദിച്ചു.

‘ഞങ്ങളൊക്കെ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു താരത്തിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ നേരിട്ടുപോയി സംസാരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ വിരാട് കോലിക്ക് അങ്ങനെയൊരു പതിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ടീം സംവിധാനവുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ, കോലിക്കു പകരം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാകപ്പിൽ രോഹിത് ശർമ ടീമിനെ നയിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഓരോ താരങ്ങളോടും വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് വിവിധ താരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് എം.എസ്. ധോണി ടീമിലെ ടോപ്പ് ഓർഡറിലെ മൂന്നു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും (സേവാഗ്, സച്ചിന്‍, ഗംഭീർ) ഫീൽഡിങ്ങിൽ വേഗതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങളോട് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുപോലുമില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഞങ്ങളും ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ധോണി ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ടീമിൽ സ്ഥാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേഗതയില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് റൊട്ടേഷൻ രീതി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നായിരുന്നു ടീമിനുള്ളിലെ സംസാരം. അതേ രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു തെറ്റാണ്’ – േസവാഗ് പറഞ്ഞു.

