കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് പരിചയമുള്ളയാൾ ചീഫ് സിലക്ടറാകും; ഗാംഗുലി ‘പണി തുടങ്ങി’!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് മതിയായ മത്സരപരിചയമില്ലെന്ന പതിവ് വിമർശനത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു. സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന അംഗം ചെയർമാനാകുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇനിയങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അംഗമാകും കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുകയെന്നും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ, പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവരിൽ വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ്, അജിത് അഗാർക്കർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാധ്യത വർധിച്ചു.

സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഉപദേശിക സമിതിയെ ബിസിസിഐ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മുൻ താരങ്ങളായ മദൻലാൽ, ആർ.പി. സിങ്, വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗമായിരുന്ന സുൽകാഷന നായിക് എന്നിവരാണ് സമിതിയംഗങ്ങൾ. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഇവരുടെ നിയമനം. നിലവിലയെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്, കമ്മിറ്റി അംഗം ഗഗൻ ഖോഡ എന്നിവരുടെ കാലാവധിയാണ് ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നത്.

‘കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചയാളാകും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുക’ – ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമാകണം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇരട്ടപ്പദവി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കപിൽ ദേവ്, അൻഷുമാൻ ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ശാന്ത രംഗസ്വാമി എന്നിവർ രാജിവച്ച ശേഷം ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അജിത് അഗാർക്കർ, ചേതൻ ശർമ, നയൻ മോംഗിയ, ലക്ഷ്മൺ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, രാജേഷ് ചൗഹാൻ, അമയ് ഖുറാസിയ തുടങ്ങിയവരാണ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖർ.

∙ ദേശീയ ടീം സിലക്ടറാകുന്നതിന് ബിസിസിഐയുടെ മാനദണ്ഡം

1. ഒന്നുകിൽ കുറഞ്ഞത് ഏഴു ടെസ്റ്റുകളെങ്കിലും കളിച്ച് പരിചയം

2. അല്ലെങ്കിൽ 30 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയം

3. അതുമല്ലെങ്കിൽ 10 ഏകദിനങ്ങളും 20 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളും കളിച്ച് പരിചയം.

English Summary: It will be the one with more Test caps: BCCI president Sourav Ganguly on India's next chief selector