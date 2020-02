ജഡേജയ്ക്ക് ഒരു ‘എതിരാളി’; സഞ്ജുവിന്റെ സേവിന് കയ്യടിച്ച് ആരാധകർ

മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി (ന്യൂസീലൻഡ്)∙ ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയയെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ മിന്നൽപ്പിണറായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ റോസ് ടെയ്‍ലറിന്റെ സിക്സെന്നറുപ്പിച്ച ഷോട്ട് സഞ്ജു സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലാണ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജുവിനെതിരെ വിമർശന വർഷം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് തകർപ്പൻ ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെ താരം ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയത്.

ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്നിങ്സിലെ എട്ടാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് നേരിട്ട റോസ് ടെയ്‍ലർ മിഡ്‌–വിക്കറ്റിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറി ലക്ഷ്യമാക്കി പന്ത് ഉയർത്തിവിട്ടു. അനായാസം ബൗണ്ടറി കടക്കേണ്ട പന്തിന് കണക്കാക്കി സഞ്ജു കാത്തുനിന്നു. പിന്നെ ബൗണ്ടറിലൈനിനു മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്കു വീഴാനൊരുങ്ങിയ പന്തിലേക്ക് ചാടിവീണു. ബൗണ്ടറി ലൈനിനിപ്പുറത്തുനിന്ന് പന്തിലേക്കു ചാടിയ സഞ്ജു അന്തരീക്ഷത്തിൽവച്ചുതന്നെ പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കെറിഞ്ഞു. ശേഷം ബൗണ്ടറിക്കപ്പുറത്ത് ‘സേഫ് ലാൻഡിങ്’.

പന്ത് സിക്സാകാനുള്ള സാധ്യത റീപ്ലേകളിലൂടെ പരിശോധിച്ച അംപയർമാർ ഞെട്ടി. സ്ലോമോഷനിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സാഹസം കണ്ട ആരാധകരും. ബൗണ്ടറിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുംമുൻപ് സഞ്ജു പന്ത് സുരക്ഷിതമായി മൈതാനത്തേക്കെറിഞ്ഞെന്ന് ബോധ്യം വന്നതോടെ കിവീസിന് ലഭിച്ചത് ടെയ്‌ലറും സീഫർട്ടും ഓടിയെടുത്ത രണ്ടു റൺസ് മാത്രം. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ സഞ്ജു രക്ഷിച്ചെടുത്തത് നാലു റൺസും. എന്തായാലും ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം സൂപ്പർഹിറ്റാണ്.

∙ ബാറ്റിങ്ങിൽ വീണ്ടും പരാജയം

അതേസമയം, ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും സ‍ഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ഓപ്പണറും കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നായകനുമായ രോഹിത് ശർമ മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് മാറിയാണ് ഇക്കുറി സഞ്ജുവിന് ഓപ്പണിങ്ങിൽ അവസരം നൽകിയത്. പക്ഷേ അതു മുതലാക്കാൻ താരത്തിനായില്ല. സ്കോർ ബോർഡിൽ വെറും എട്ടു റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വെറും രണ്ടു റൺസുമായി സഞ്ജു പുറത്തായി. അഞ്ചു പന്തിൽ രണ്ടു റൺസെടുത്ത സഞ്ജുവിനെ സ്കോട്ട് കുഗ്ഗെലെയിന്റെ പന്തിൽ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കി. ഇതോടെ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവസരം ലഭിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്കോറുകൾ ഇങ്ങനെ: 6, 8, 2.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പുറത്തായ അതേ വഴിയിലാണ് വീണ്ടും സഞ്ജു മടങ്ങിയതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. വെല്ലിങ്ടനിലെ നാലാം ട്വന്റി20യിൽ സ്കോട് കുഗ്ഗെലെയ്ന്റെ പന്തിലാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. ക്യാച്ചെടുത്തത് മിച്ചൽ സാന്റ്നർ. ഇക്കുറി അതേ കുഗ്ഗെലെയ്ന്റെ പന്തിൽത്തന്നെ സഞ്ജു പുറത്തായി. ക്യാച്ചെടുത്തതും സാന്റ്നർ. സഞ്ജുവിന്റെ ഔട്ടിലെ ഈ സമാനത രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

