ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ കുതിച്ചുകയറി രാഹുൽ രണ്ടാമത്; കോലി, രോഹിത് ഏറെ പിന്നിൽ

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ലോകേഷ് രാഹുലിന് ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിലും കുതിച്ചുകയറ്റം. ഐസിസിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിങ്ങുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് രാഹുൽ. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബർ അസമിനു മാത്രം പിന്നിൽ. ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർ രാഹുലിനു പിന്നിലാണ്. ബോളിങ് വിഭാഗത്തിൽ 11–ാം റാങ്കിലുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ. പരുക്കിൽനിന്ന് വിമുക്തനായി തിരിച്ചെത്തിയ ബുമ്ര 26 സ്ഥാനങ്ങൾ കയറിയാണ് 11–ാം റാങ്കിലെത്തിയത്. ഏകദിനത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറാണ് ബുമ്ര.

ടീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ 265 റേറ്റിങ് പോയിന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 270 പോയിന്റുമായി പാക്കിസ്ഥാനാണ് ഒന്നാമത്. ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 224 റൺസടിച്ചാണ് രാഹുൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു കുതിച്ചുകയറിയത്. നാലു സ്ഥാനം മുന്നോട്ടുകയറിയ രാഹുലിന് ആകെ 823 പോയിന്റുണ്ട്. 879 പോയിന്റോടെയാണ് ബാബർ അസം ഒന്നാമതു നിൽക്കുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതമാണ് രാഹുൽ 224 റൺസെടുത്തത്. 56, 57*, 27, 39, 45 എന്നിങ്ങനെയാണ് രാഹുലിന്റെ സ്കോറുകൾ. ട്വന്റി20യിൽ ആദ്യമായി രാഹുൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഗ്ലൗസ് അണിഞ്ഞതും ഈ പരമ്പരയിലാണ്.

പരമ്പരയിലെ നാലു മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച രോഹിത് ശർമ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറി പ്രകടനങ്ങളോടെ മൂന്നു സ്ഥാനം കയറി ആദ്യ പത്തിലെത്തി. ഒൻപതാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കു പിന്നിൽ 10–ാമതാണ് രോഹിത്. കോലിക്ക് 673 പോയിന്റും രോഹിത്തിന് 662 പോയിന്റുമുണ്ട്. ആരോൺ ഫിഞ്ച്, കോളിൻ മണ്‍റോ, ഡേവിഡ് മലാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ, എവിൻ ലൂയിസ്, ഹസ്രത്തുല്ല സസായ് എന്നിവരാണ് മൂന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

അതേസമയം, ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആരും ആദ്യ പത്തിലില്ല. അഫ്ഗാൻ താരം റാഷിദ് ഖാൻ 749 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമതു നിൽക്കുന്ന പട്ടികയിൽ അഫ്ഗാന്റെ തന്നെ മുജീബുർ റഹ്മാനാണ് (742) രണ്ടാമത്. മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ആദം സാംപ, ഇമാദ് വാസിം എന്നിവരാണ് ആദ്യ അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഒറ്റയടിക്ക് 26 സ്ഥാനങ്ങൾ കയറിയ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര 11–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 22–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറാണ് രണ്ടാമതുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ.

ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിലും ആദ്യ പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യമില്ല. 319 പോയിന്റുമായി അഫ്ഗാൻ താരം മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഒന്നാമത്. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ, സീൻ വില്യംസ് (സിംബാബ്‌വെ), റിച്ചാർഡ് ബെറിങ്ടൻ (സ്കോട്‌ലൻ‍ഡ്), രോഹൻ മുസ്തഫ (യുഎഇ) എന്നിവരാണ് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

English Summary: KL Rahul, who was named man-of-the-series in the T20I series against New Zealand, now has 823 rating points and is ranked No.2 in the ICC rankings for T20I batsmen