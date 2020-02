കറാച്ചി∙ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ‘അസാധാരണമായി’ പ്രതികരിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഉമർ അക്‌മൽ വിവാദക്കുരുക്കിൽ. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഉമർ അക്മൽ, ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ട്രെയിനർക്കു മുന്നിൽ തുണിയുരിഞ്ഞതായാണ് ആക്ഷേപം. ‘എവിടെയാണ് കൊഴുപ്പെന്ന് കാണിക്കൂ’ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഉമർ അക്മൽ പരിശോധകർക്കു മുന്നിൽ തുണിയുരിഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അക്മലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

പാക്ക് ക്രിക്കറ്റിലെ ഭാവിതാരമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഉമർ അക്മൽ ഇടക്കാലത്ത് ഫോം നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് ടീമിനു പുറത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് ദേശീയ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവരാന്‍ താരത്തിന് സാധിച്ചുമില്ല. 2009ൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ സെഞ്ചുറിയുമായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ഉമർ, പിന്നീട് സഹോദരൻ കമ്രാൻ അക്മലിന്റെ വഴിയേ ടീമിനു പുറത്താവുകയായിരുന്നു. 16 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയും ആറ് അർധസെഞ്ചുറികളും സഹിതം 1003 റൺസ് നേടി. 2011ലായിരുന്നു അവസാന ടെസ്റ്റ് മത്സരം.

121 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ടു സെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 3194 റൺസും 84 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് എട്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 1690 റണ്‍സും സ്വന്തമാക്കി. 2019 മാർച്ചിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയായിരുന്നു അവസാന ഏകദിനം. ഓസ്ട്രേലിയ 20 റൺസിന് ജയിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ 44 പന്തിൽ 43 റൺസ് നേടി. അവസാനമായി ട്വന്റി20 മത്സരം കളിച്ചത് 2019 ഒക്ടോബറിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ലഹോറിലായിരുന്നു. അന്ന് ധനഞ്ജയ ഡിസിൽവയുടെ പന്തിൽ ഗോൾഡൻ ഡക്കായി.

കരിയറിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട അക്മൽ സഹോദരങ്ങളിലെ മൂത്തയാളായ കമ്രാൻ അക്മലും അടുത്തിടെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും ടെസ്റ്റ് പാസാകുന്നതിനു വേണ്ടിയിരുന്ന മാർക്കിന്റെ അടുത്തുപോലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന അഭ്യർഥന അധികൃതർ നിരാകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടെസ്റ്റ് തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ച സൽമാൻ ബട്ടിനെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും.

മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പരിശീലകൻ മിക്കി ആർതറിന്റെ കാലത്തും ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ നിരന്തരം നോട്ടപ്പുള്ളികളായിരുന്നു അക്മൽ സഹോദരങ്ങൾ. 2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിക്കു തൊട്ടുമുൻപ് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഉമർ അക്മലിനെ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുക പോലും ചെയ്തു. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കമ്രാൻ അക്മലിനും 2017നു ശേഷം ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാനായിട്ടില്ല. മിക്കി ആർതറിന്റെ പിൻഗാമിയായി ചുമതലയേറ്റ മിസ്ബ ഉൾ ഹഖും ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നയാളാണ്. രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ താരങ്ങളും പാസായിരിക്കണമെന്നാണ് മിസ്ബയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇതനുസരിച്ചാണ് താരങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

