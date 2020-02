ഏകദിനത്തിനു മുൻപേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘ടെസ്റ്റ്’; രോഹിത് ശർമ പരുക്കേറ്റ് പുറത്ത്

ഹാമിൽട്ടൻ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ‍ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ഐതിഹാസിക പ്രകടനം ഏകദിനത്തിലും തുടരാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചടി. മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിലെ അഞ്ചാം ട്വന്റി20ക്കിടെ പരുക്കേറ്റ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഓപ്പണറുമായ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ പൂർണമായും നഷ്ടമാകും. അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായ രോഹിത്, കാൽക്കുഴയ്ക്കേറ്റ പരുക്കിനെ തുടർന്ന് റിട്ടേയർഡ് ഹർട്ടായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. രോഹിത്തിന്റെ പരുക്ക് ഗൗരവുമുള്ളതാണെന്നും വിശ്രമം അനിവാര്യമാണെന്നും ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.



ഇതോടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയ്ക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകാനിരിക്കെയാണ് രോഹിത് പുറത്തുപോകുന്നത്. രോഹിത്തിന്റെ സഹ ഓപ്പണറായ ശിഖർ ധവാനും പരുക്കേറ്റ് പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതാരം പൃഥ്വി ഷായെ ഏകദിന ടീമിൽ പകരക്കാരനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രോഹിത്തും പരുക്കേറ്റ് പിൻമാറുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് വിശ്രമമനുവദിച്ചതിനാൽ അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ രോഹിത് ശർമയാണ് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. തകർത്തടിച്ച് രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ 21–ാം അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ച രോഹിത് ശർമയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായത്. രോഹിത് 41 പന്തിൽ മൂന്നു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 60 റൺസെടുത്തു. 35 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതമായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റെ 21–ാം ട്വന്റി20 അർധസെഞ്ചുറി. ഈ പരമ്പരയിൽ താരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം അർധസെഞ്ചുറി കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. വെല്ലിങ്ടനിലെ നാലാം ട്വന്റി20യിൽ വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നതിനു മുൻപും രോഹിത് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.

സ്കോർ ബോർഡിൽ എട്ടു റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ – രോഹിത് സഖ്യം പടുത്തുയർത്തിയ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടാണ് (88) കരുത്തായത്. അതേസമയം, 17–ാം ഓവറിൽ രോഹിത് പരുക്കേറ്റ് തിരികെ കയറിയത് ഇന്ത്യൻ സ്കോറിങ്ങിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമുള്ള 20 പന്തിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് കൈവശമുണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്കു നേടാനായത് 25 റൺസ് മാത്രം. ഇഷ് സോധി എറിഞ്ഞ 17–ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ സിംഗിളെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് രോഹിത്തിന് കാൽക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കേറ്റത്. വൈദ്യസഹായം തേടിയ രോഹിത് തിരിച്ചെത്തി തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സിക്സർ നേടിയെങ്കിലും രണ്ടു പന്തുകൾകൂടി നേരിട്ടശേഷം തിരികെ കയറി.

