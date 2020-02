ആദ്യം ബാറ്റ്സ്മാൻ, പിന്നെ കീപ്പർ, ഒടുവിൽ ക്യാപ്റ്റനും; രാഹുലല്ലേ, ആ ത്രീഡി താരം?

മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി∙ അഞ്ചു മത്സരങ്ങൾ, 224 റൺസ്, ശരാശരി 56! വീണുകിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഇതിലും മനോഹരമാക്കാൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനു കഴിയുമോ എന്നു സംശയമാണ്. കീപ്പർക്കു പരുക്കേറ്റപ്പോൾ ഗ്ലൗസണിഞ്ഞും ക്യാപ്റ്റൻ വീണപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്തും കെ.എൽ. രാഹുൽ പറയാതെ പറഞ്ഞു; ഞാനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ യഥാർഥ ത്രീഡി താരം. അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം പോലെ ഐസിസി ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനും രാഹുലിനു സാധിച്ചു. ഇതേ ഫോം തുടർന്നാൽ വിരാട് കോലിക്കുശേഷം ഐസിസി ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാൻ റാങ്കിൽ ഒന്നാമനാകുന്ന അടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനും രാഹുൽ ആയിരിക്കും.

ഋഷഭ് പന്തിനു പരുക്കേറ്റതോടെ അവിചാരിതമായി വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകേണ്ടിവന്ന രാഹുലിനു പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഋഷഭ് പന്ത് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടും രാഹുലിനെ കീപ്പറാക്കി നിലനിർത്തിയ കോലി, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലും അതേ വിജയഫോർമുലയാണ് തുടർന്നത്. ഒരു അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവസരം കിട്ടിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറി! വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് രാഹുലിന്റേത്. മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിലെ അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ ടോം ബ്രൂസിനെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയതുതന്നെ തെളിവ്. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ത്രോയിലേക്ക് പറന്നുവീണാണ് രാഹുൽ ബ്രൂസ് ക്രീസിലെത്തും മുൻപ് സ്റ്റംപിളക്കിയത്.

ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള നിയോഗവും രാഹുലിനെ തേടിയെത്തിയത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ വിരാട് കോലി വിശ്രമം എടുത്തതോടെ രോഹിത് ശർമയായിരുന്ന പകരക്കാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ. എന്നാൽ, ബാറ്റിങ്ങിനെ രോഹിത് പരുക്കേറ്റ് തിരികെ കയറിയതോടെ നായകാസ്ഥാനത്ത് പകരമെത്തിയത് രാഹുൽ. ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ മത്സരത്തിൽ രാഹുലിന്റെ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവേശജയം സമ്മാനിച്ചത്.

കുറച്ചുകാലം മുൻപുവരെ രോഹിത് ശർമയോ ശിഖർ ധവാനോ പരുക്കേറ്റു പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു രാഹുൽ. രോഹിതും ധവാനും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മധ്യനിരയിലേക്കോ ചിലപ്പോൾ ടീമിനു പുറത്തേക്കോ രാഹുലിനു മാറേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, ന്യൂസീലൻഡിൽ വിധി രാഹുലിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് പുരസ്കാരവുമായി രാഹുൽ നയം വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു; ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെച്ചൊല്ലി ടീം ഇന്ത്യ ഇനി ടെൻഷനടിക്കേണ്ട! ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയിൽ രാഹുലിന്റെ സ്കോറിങ് 56, 57*, 27, 39, 45 (ശരാശരി: 56 , സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 144)

