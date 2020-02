രോഹിത്തിനു പകരം പൃഥ്വി ഷാ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ; ഏകദിനത്തിൽ മായങ്ക് പകരക്കാരൻ

മുംബൈ∙ യുവതാരം പൃഥ്വി ഷായെ ഉൾപ്പെടുത്തി ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിനിടെ കാൽക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഓപ്പണറുമായ രോഹിത് ശർമ ടീമിനു പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ പൃഥ്വി ഷായെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഏകദിന ടീമിൽ രോഹിത്തിന് പകരക്കാരനായി മായങ്ക് അഗർവാളിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിനിടെ പരുക്കേറ്റ പേസ് ബോളർ ഇഷാന്ത് ശർമയെ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷാന്തിന് ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരുക്കുമൂലം ദീർഘകാലം ടെസ്റ്റ് ടീമിനു പുറത്തായിരുന്ന പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുമ്രയും ഷായും ഇഷാന്തും ഉൾപ്പെടെ 16 അംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അതേസമയം, പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായി കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇഷാന്തിനെ കളിപ്പിക്കൂ എന്ന് പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇഷാന്ത്. രോഹിത്തിനു പകരം പൃഥ്വി ഷായെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ മായങ്ക് അഗർവാളിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ഷായും തമ്മിലാകും മത്സരം. ഇരുവരും ഏകദിന ടീമിലും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരുക്കേറ്റ് പിൻമാറിയ ശിഖർ ധവാനു പകരക്കാരനായാണ് ഷായെ ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഗിൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു.

ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അർധസെഞ്ചുറിയും (83), രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പുറത്താകാതെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും (204) നേടിയതിന്റെ ബലം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനുണ്ട്. അതേസമയം, ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി ഉജ്വല പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഷായുടെ വരവ്. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടംനേടിയതോടെ ചൈനാമാൻ ബോളർ കുൽദീപ് യാദവ് പുറത്തായി. പേസ് നിരയിൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഇടംപിടിച്ചത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ എന്നിവർക്കു പുറമെ മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നീ സ്ഥിരം മുഖങ്ങളും പുതുമുഖമായി നവ്ദീപ് സെയ്നിയുമുണ്ട്. വൃദ്ധിമാൻ സാഹ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായെത്തുമ്പോൾ രണ്ടാമനായി ഋഷഭ് പന്തും ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.



ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), അജിൻക്യ രഹാനെ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, പൃഥ്വി ഷാ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, ഹനുമ വിഹാരി, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, ഋഷഭ് പന്ത്, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഉമേഷ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഇഷാന്ത് ശർമ (പരുക്കു ഭേദമായാൽ മാത്രം കളിക്കും).

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറിയുമായി ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച പൃഥ്വി ഷാ ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 118.50 ശരാശരിയിൽ 237 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 134 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ. ഇതിനുശേഷം പരുക്കും ഉത്തേജക വിവാദത്തെ തുടർന്നുള്ള സസ്പെൻഷനും മൂലം ടീമിനു പുറത്തായ ഷായ്ക്ക്, രോഹിത് ശർമയുടെ പരുക്കാണ് ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ അവസരമൊരുക്കിയത്. വിലക്കിനുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഷായ്ക്ക് രഞ്ജി ട്രോഫിക്കിടെ വീണ്ടും പരുക്കേറ്റെങ്കിലും ഭേദമായതോടെ ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ഇന്ത്യ എ ടീമിൽ അവസരമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ബറോഡയ്ക്കെതിരെ അതിവേഗ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി കുറിച്ചും ശ്രദ്ധ നേടി.

ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ വെല്ലിങ്ടനിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി 29ന് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ആരംഭിക്കും. പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ടെസ്റ്റ് ടീമംഗങ്ങളായ അജിൻക്യ രഹാനെയും അശ്വിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്ത്യ എയ്ക്കൊപ്പം പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനൗദ്യോഗിക ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കും.

∙ കിവീസ് നിരയിൽ വില്യംസൻ പുറത്ത്

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും കൈവിട്ട് സമ്പൂർണ തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഏകദിനത്തിലും കിവീസിന് തിരിച്ചടി. ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരുക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ കളിക്കില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടോം ലാഥമാണ് ഈ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ കിവീസിനെ നയിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി വില്യംസൻ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വില്യംസനു പകരക്കാരനായി യുവതാരം മാർക് ചാപ്മാനെ ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ ഇന്ത്യ എയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിൽ അംഗമാണ് ചാപ്മാൻ. ഇന്ത്യ എയ്ക്കെതിരെ ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ചാപ്മാൻ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് 22കാരനായ ചാപ്മാന് ന്യൂസീലൻഡ് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വീണ്ടും വിളി ലഭിക്കുന്നത്.



