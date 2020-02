ഫീൽഡിൽ വീണ്ടും മിന്നൽപ്പിണറായി കോലി; ഇത്തവണ ‘ഇര’ നിക്കോൾസ് – വിഡിയോ

ഹാമിൽട്ടൻ∙ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ കൂറ്റൻ സ്കോർ േനടിയിട്ടും അതു പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ ഫീൽഡിങ്ങിൽ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ മിന്നൽ പ്രകടനം. ന്യൂസീലൻഡ് ഓപ്പണർ ഹെൻറി നിക്കോൾസിനെ പുറത്താക്കിയ കോലിയുടെ ഫീൽഡിങ് പ്രകടനമാണ് ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയത്. നിക്കോൾസിനെ വായുവിൽ ഉയർന്നുനിന്ന് കോലി റണ്ണൗട്ടാക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. തകർത്തടിച്ച് മുന്നേറിയ നിക്കോൾസിനെ ഇന്ത്യൻ പേസർമാരും സ്പിന്നർമാരും മാറിമാറി ശ്രമിച്ചിട്ടും പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ നിരാശയ്ക്കിടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്വയം രക്ഷകവേഷമണിഞ്ഞത്.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ തകർത്തടിച്ചു മുന്നേറുകയായിരുന്ന ഓപ്പണർ കോളിൻ മൺറോയെ തകർപ്പനൊരു ഡയറക്ട് ഹിറ്റിലൂടെ റണ്ണൗട്ടാക്കി കോലി കളിതിരിച്ച നിമിഷം ആരാധകരുടെ മനസ്സിലേക്കെത്തിയെങ്കിലും ഇത്തവണ മത്സരഫലം പക്ഷേ, തിരിച്ചായി. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ബോൾ ചെയ്ത 29–ാം ഓവറിന്റെ മൂന്നാം പന്തിലാണ് മറ്റൊരു ഐതിഹാസിക പ്രകടനത്തിലൂടെ കോലി കയ്യടി വാങ്ങിയത്.

ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 348 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരവെ ന്യൂസീലൻഡ് 28.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 171 റൺസെന്ന ശക്തമായ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ക്രീസിൽ റോസ് ടെയ്‍ലരും (39), നിക്കോൾസും (78). ആദ്യ പന്തിൽ റണ്ണെടുക്കാതിരുന്ന ടെയ്‍ലർ, രണ്ടാം പന്ത് ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു. മൂന്നാം പന്തിലാണ് കോലിയുടെ മിന്നൽനീക്കം നിക്കോൾസിന്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സിന് അപ്രതീക്ഷിത വിരാമമിട്ടത്.

പന്തു നേരിട്ട ടെയ്‌ലറിന് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാനായില്ലെങ്കിലും എഡ്ജിൽ കുരുങ്ങി കവറിലേക്കു പോയ പന്തിൽ അതിവേഗ സിംഗിൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിക്കോൾസിന്റെ കുതിപ്പ്. ഇതോടെ ടെയ്‍ലറും റണ്ണിനായി ഓടി. പിച്ചിൽനിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാതെ കിടന്ന പന്ത് ഓടിയെത്തി സ്റ്റംപിനു നേർക്ക് മുഴുനീളെ ഡൈവ് ചെയ്ത കോലി, ഇതിനിടെ പന്ത് സ്റ്റംപിലേക്കിട്ടു. അപകടം മണത്ത നിക്കോൾസ് ക്രീസിലേക്ക് കോലിയെ അതിശയിക്കും വിധം ഡൈവ് ചെയ്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. കോലിയുടെ ത്രോ സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിക്കോൾസ് ഇഞ്ചുകൾക്കു പുറത്ത്. ഔട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കോലി ആവേശത്തോടെ പ്രതികരിച്ചെങ്കിലും നാലാം വിക്കറ്റിൽ ടെയ്‍ലർ – ടാം ലാഥം കൂട്ടുകെട്ട് വെറും 79 പന്തിൽനിന്ന് 138 റൺസെടുത്ത് മത്സരം തിരിച്ചു. പക്ഷേ, കോലിയുടെ മിന്നൽ പ്രകടനം ആരാധകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ വെല്ലിങ്ടനിലും ‘മിന്നൽ കോലി’

വെല്ലിങ്ടൻ ട്വന്റി20യിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു തകർത്തടിച്ചു മുന്നേറുകയായിരുന്ന കോളിൻ മൺറോയുടെ റണ്ണൗട്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പേസർമാരും സ്പിന്നർമാരും മാറിമാറി ശ്രമിച്ചിട്ടും പിടിനൽകാതിരുന്ന മൺറോയെ വിരാട് കോലിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് പുറത്താക്കിയത്. ശിവം ദുബെ എറിഞ്ഞ 12–ാം ഓവറിലായിരുന്നു ഈ പുറത്താകൽ. ദുബെയുടെ ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് നേരിട്ട മൺറോ രണ്ടാം റണ്ണിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പുറത്തായത്. അനായാസം രണ്ടു റണ്‍സിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അപകടമില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മൺറോ കാട്ടിയ ഒരുനിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധയാണ് ഔട്ടിലേക്കു നയിച്ചത്.

ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ ഫീൽഡ് ചെയ്ത പന്ത് നേരെ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്‍ഡിലേക്കു നീട്ടിയെറിഞ്ഞതോടെ ടിം സീഫർട്ട് ക്രീസിലെത്താൻ വേഗം കൂട്ടി. പന്ത് പോയത് മറുവശത്തേക്കായതിനാൽ തീരെ പതുക്കെയായിരുന്നു മണ്‍റോയുടെ ഓട്ടം. ഇതുകണ്ട കോലി ഠാക്കൂറിന്റെ ത്രോ പിടിച്ചെടുത്ത് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ സ്റ്റംപിലേക്ക് ഒറ്റയേറ്. അപകടം മണത്ത മൺറോ അവസാന നിമിഷം വേഗം കൂട്ടിയെങ്കിലും വൈകിപ്പോയി. കോലിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ് സ്റ്റംപിളക്കുമ്പോൾ മൺറോ ക്രീസിനു പുറത്ത്.

