കേദാർ ജാദവിനെ ഒഴിവാക്കി കുൽദീപിനൊപ്പം ചെഹലിനെ കളിപ്പിക്കണം: ഹർഭജൻ

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കേദാർ ജാദവിനു പകരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്ത്. കുൽദീപ് യാദവിനൊപ്പം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലുകൂടി എത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് നിലവാരത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്നും ഹർഭജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ തീർത്തും നിറംമങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹർഭജന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 347 റൺസ് നേടിയിട്ടും അതു പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിനു തോൽക്കുകയായിരുന്നു.

‘ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ സ്പിന്നർമാരായ കുൽദീപും ചെഹലും ഒരുമിച്ചു കളിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസീലൻഡ് ടീം അവരുടേതായ ദിവസം ഏതു പേസ് ബോളറെയും നിർഭയം നേരിടാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ, സ്പിന്നർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അതേ മികവില്ല. മധ്യ ഓവറുകളിൽ സ്പിന്നർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു സ്പിന്നർമാരെയും ഒരുമിച്ചു കളത്തിലിറക്കണം. കേദാർ ജാദവിനെ പുറത്തിരുത്തി ചെഹലിന് വഴിയൊരുക്കാം’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, രണ്ടു സ്പിന്നർമാരെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നല്ലതാണെങ്കിലും അതു സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് താരം കോറി ആൻഡേഴ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസീലൻഡിനെ ഗ്രൗണ്ടുകൾ താരതമ്യേന വലുപ്പം കുറഞ്ഞവയാണ്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനു വേദിയാകുന്ന ഓക്‌ലൻഡിലെ സ്റ്റേഡിയവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അവിടെ രണ്ടു സ്പിന്നർമാരെ ഒരുമിച്ചു കളിപ്പിച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യ മുതിരാൻ സാധ്യത വിരളമാണെന്ന് കോറി ആൻഡേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രണ്ടു സ്പിന്നർമാരും ഒരുമിച്ചു കളിക്കുന്നതു കാണാൻ എനിക്കും കൗതുകമുണ്ട്. പക്ഷേ, ന്യൂസീലൻഡിനലെ മൈതാനങ്ങളുടെ വലുപ്പക്കുറവ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അത്തരമൊരു സാഹത്തിനു മുതിരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മറ്റൊരു പേസ് ബോളറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറൗണ്ടറെയോ ഇറക്കുകയാകും കൂടുതൽ ഉചിതം’ – ആന്‍ഡേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 347 റൺസാണെടുത്തത്. താരതമ്യേന ഉയർന്ന വിജയലക്ഷ്യം കുറിക്കാനായെങ്കിലും അതു പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ ഇന്ത്യ മത്സരം കൈവിടുകയായിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയൊഴികെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെല്ലാം ഓവറിൽ ശരാശരി ആറു റൺസിനു മുകളിൽ വഴങ്ങി. കുൽദീപ് യാദവ് 10 ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 84 റൺസ്. രണ്ടു വിക്കറ്റും കിട്ടി.

