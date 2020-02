5 വർഷം, 264 മത്സരം; ഒടുവിൽ മാച്ച് ഫീ വീണ്ടും ഐസിസിക്ക് ‘ദാനം ചെയ്ത്’ ടീം ഇന്ത്യ

ഹാമിൽട്ടൻ∙ ഓവർനിരക്കിന്റെ പേരിൽ ‘പേരുദോഷം’ കേൾപ്പിക്കാതെ നീണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ, 264 മത്സരങ്ങൾ... ഒടുവിൽ ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴോ, പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് തുടർച്ചയായി മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ! ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ദുരവസ്ഥയാണിത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലും കുറഞ്ഞ ഓവർനിരക്കിന് പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘ഹാട്രിക്’ തികച്ചത്. ഇത്തവണ പക്ഷേ, പിഴയുടെ കാഠിന്യം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി. മാച്ച് ഫീയുടെ 80 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾ പിഴയൊടുക്കേണ്ടത്.

ഹാമിൽട്ടനിൽ നടന്ന ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 347 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ സ്കോർ കണ്ടെത്തിയിട്ടും അതു പ്രതിരോധിക്കാനാകാതെ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശയ്ക്കിടെയാണ് കനത്ത പിഴശിക്ഷയും താരങ്ങളെ തേടിയെത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ഓവറുകൾ ബോൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇന്ത്യ നാല് ഓവറുകൾ കുറവാണ് ബോൾ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് ഐസിസി മാച്ച് ഫീയുടെ 80 ശതമാനം പിഴവിധിച്ചത്.

ഐസിസിയുടെ ചട്ടമനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ ഓവർനിരക്കിന് ഒരു ഓവറിന് താരങ്ങളുടെ മാച്ച് ഫീയുടെ 20 ശതമാനമാണ് പിഴ. ഹാമിൽട്ടനിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം നാല് ഓവർ എറിഞ്ഞുതീർക്കാൻ വൈകിയതോടെയാണ് പിഴ കനത്തത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി പിഴവു സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വാദംകേൾക്കലൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഐസിസി പിഴ വിധിച്ചു.

ഓൺ–ഫീൽഡ് അംപയർമാരായിരുന്ന ഷോൺ ഹെയ്ഗ്, ലാങ്ടൺ റുസേരെ, തേഡ് അംപയർ ബ്രൂസ് ഓക്സെൻഫോർഡ്, ഫോർത്ത് അംപയർ ക്രിസ് ബ്രൗൺ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേൽ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ ഓവർനിരക്കിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഐസിസി പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. നാലാം ട്വന്റി20യിൽ മാച്ച് ഫീയുടെ 40 ശതമാനവും അഞ്ചാം ട്വന്റി20യിൽ മാച്ച് ഫീയുടെ 20 ശതമാനവുമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

അതേസമയം, ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു വരുന്നതിനു മുൻപ് കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 2014ലാണ്. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓവലിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കുറഞ്ഞ ഓവർനിരക്കിന് പിടിക്കപ്പെട്ടത്.

