ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ വിമർശനമുയർത്തി മുതിർന്ന താരം ഹർഭജൻ സിങ്. ടോസ് നേടിയശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കൂടി പരിഗണിച്ച് ഷമിക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷമി കളിക്കാത്തതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ നവ്ദീപ് സെയ്നിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ താരം പിന്തുണച്ചു.



പക്ഷേ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനു പകരമായിരുന്നു സെയ്നി ടീമിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് ഹർഭജൻ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഹാമിൽട്ടനിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ 9 ഓവറിൽ 80 റൺസ് ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. നവ്ദീപ് സെയ്നിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ മുന്‍ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവും പിന്തുണച്ചു. ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ ഒരു താരത്തെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ ആദ്യ മത്സരം തോറ്റതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല. മികച്ച പേസും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന താരവുമായതിനാൽ സെയ്നിക്ക് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്.

ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ നോക്കുക. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആക്രമണത്തിനു ശ്രമിക്കു‌മ്പോൾ നല്ല നിരീക്ഷണം നടത്തിയാണ് അയാൾ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നത്– കപിൽദേവ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. രണ്ട് മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഓക്‌ലൻഡിൽ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് ഷമിക്കു പകരം നവ്ദീപ് സെയ്നിയും കുൽദീപ് യാദവിനു പകരം യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലും ടീമിലെത്തി. ഹാമിൽട്ടനിൽ 84 റണ്‍സാണ് കുല്‍ദീപിന്റെ പന്തുകളില്‍നിന്ന് കിവീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ നേടിയത്.



ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമിലും രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. മിച്ചൽ സാന്റനർ, ഇഷ് സോധി എന്നിവർക്കു പകരം മാർക് ചാപ്മാനും കൈൽ ജാമിസണും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നേരിടുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ആറടി എട്ടിഞ്ച് (2.03 മീറ്റർ) ഉയരമുള്ള ഓക്‌ലൻഡുകാരൻ ജാമിസണാണ്. പേസ് ബോളർ സ്കോട്ട് കഗെലെയ്നു പനി ബാധിച്ചതും ലെഗ് സ്പിന്നർ ഇഷ് സോധി ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയതുമാണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ജാമിസന് സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിയത്.



കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ എയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ജാമിസൺ ന്യൂസീലൻഡ് എയ്ക്കായി പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നു. ആറു വിക്കറ്റുകളും നേടി. പരുക്കിൽ നിന്നു മുക്തരാവുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസണും പേസ് ബോളർ ലോക്കി ഫെർഗുസണും ഇന്നലെ കിവീസ് ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നു കളിക്കുന്നില്ല.



English Summary: Don’t know why he’s not playing: Harbhajan Singh