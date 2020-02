‘കാരുണ്യത്തിന്റെ’ ക്രിക്കറ്റിൽ ജയം പോണ്ടിങ് ഇലവന്; പിരിച്ചത് 55 കോടി

മെല്‍ബൺ∙ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ദുരിതാശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയത് 7.7 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 55 കോടിയിലധികം രൂപ). മെല്‍ബണിലെ ഓവല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ റിക്കി പോണ്ടിങ് നയിച്ച പോണ്ടിങ് ഇലവൻ ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റിന്റെ ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഇലവനെ 1 റണ്ണിന് തോൽപിച്ചു. പോണ്ടിങ് ഇലവൻ പത്ത് ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 104 റൺസാണ് നേടിയത്.



11 പന്തിൽ 30 റൺസുമായി വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസ് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രയാൻ ലാറ പോണ്ടിങ് ഇലവന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. രണ്ട് സിക്സും മൂന്നു ഫോറുകളുമാണ് ലാറ നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് 26 റൺസും മാത്യു ഹെയ്ഡൻ, ലൂക്ക് ഹോഡ്ജ് എന്നിവര്‍ യഥാക്രമം 16, 11 റൺസ് വീതവും സ്വന്തമാക്കി. ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഇലവനുവേണ്ടി കോർട്നി വാൽഷ്, യുവരാജ് സിങ്, അൻഡ്രൂ സൈമണ്ട്സ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റു വീതം വീഴ്ത്തി.



മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഇലവന് ലഭിച്ചത്. ഷെയ്ൻ വാട്സണും ഗിൽക്രിസ്റ്റും ചേർന്ന് 49 റൺസ് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗിൽക്രിസ്റ്റ് 17 ഉം വാട്സൺ 30 ഉം റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ പന്തെറിയാനെത്തിയ ബ്രെറ്റ്ലീയും ലൂക്ക് ഹോ‍ഡ്ജും മത്സരം പോണ്ടിങ് ഇലവന് അനുകൂലമാക്കി. ബ്രാഡ് ഹോഡ്ജ് റണ്‍സൊന്നും നേടാനാകാതെ പുറത്തായി. ആറു പന്തുകൾ നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ താരം യുവരാജ് സിങ് രണ്ട് റൺസ് മാത്രമെടുത്താണ് മടങ്ങിയത്. അൻഡ്രൂ സൈമൻഡ്സ് 13 പന്തുകളിൽനിന്ന് 29 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഇലവന് വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.



10 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 103 റൺസ് മാത്രമാണ് അവർ നേടിയത്. ബ്രെറ്റ് ലീ 11 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റും ലൂക്ക് ഹോഡ്ജ് എട്ട് റൺസ് വിട്ടുനൽകി ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. ടോസ് നേടിയ ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഇലവൻ ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ പോണ്ടിങ് ഇലവന്റെ ബാറ്റിങ് അവസാനിച്ച ഇടവേളയിലായിരുന്നു ഒരു ഓവർ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സച്ചിൻ തെന്‍ഡുൽക്കർ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ബാറ്റെടുക്കുന്ന തെൻ‍ഡുൽക്കർ പോണ്ടിങ് ഇലവന്റെ പരിശീലകൻ കൂടിയാണ്.



∙ കളി ഇങ്ങനെ:

ഇരു ടീമിനും 10 ഓവറുകൾ വീതം, 5 ഓവർ വീതം ബാറ്റിങ് പവർ പ്ലേ. നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഔട്ട് ആവില്ല, ബോളർമാർക്ക് ഓവർ പരിമിതികളില്ല, ഫീൽഡമാർക്കും ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കും ആവശ്യാനുസരണം പകരക്കാരെ ഇറക്കാം.

