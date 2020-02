ആദ്യ ബൗണ്ടറിയിൽ ഞെട്ടി, ക്രീസിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കളി മാറിയേനെ: സെയ്നി

ഹാമിൽട്ടൻ∙ കുറച്ചു നേരം കൂടി ക്രീസിൽ തുടരാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ– ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നെന്ന് നവ്ദീപ് സെയ്നി. ഓക്‌ലൻഡിലെ വിക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണു തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവസാനം വരെ ബാറ്റിങ് തുടരാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിജയത്തിന് അടുത്തേക്കു നമുക്കു പോകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് അറിയാം. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിനു മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാർ പതറിപ്പോയതെന്നും സെയ്നി മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു.



ചില അനാവശ്യ ഷോട്ടുകൾക്കു മുതിർന്നതാണു മധ്യനിരയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഏറെ റൺസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ കൂടെ ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു കാര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബൗണ്ടറി നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പന്ത് എപ്പോൾ ലഭിച്ചാലും അടിച്ചു പറത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളുകളും ‍ഡബിളുകളും ഓടി എടുക്കുകയെന്നും ജഡേജ പറഞ്ഞു. ക്ഷമയോടെ നിന്നാൽ കളി അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.



ഞാൻ ബൗണ്ടറികൾ നേടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതു തുടരാനാണ് ജഡേജ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെയാണെങ്കിലും കളി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പന്തു നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായി. പുറത്താകുന്ന വി‍ഡിയോ പിന്നീടു കണ്ടപ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നി. പുറത്തായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കളിയുടെ ഫലം ഒരുപക്ഷേ മറ്റൊന്ന് ആകുമായിരുന്നെന്നും സെയ്നി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ജഡേജയോടൊപ്പം മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി സെയ്നി 45 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ തോൽവിയുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ ഇതു സഹായിച്ചു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ സെയ്നി അതു നന്നായി മുതലെടുത്തു എന്നും പറയാം. 49 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് താരം 45 റൺസ് നേടിയത്. അടിച്ചത് അഞ്ച് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സും. ന്യൂസീലൻഡ് ഉയർത്തിയ 274 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ 251 റൺസിനു പുറത്താകുകയായിരുന്നു.



