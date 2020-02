നസീം ഷായ്ക്ക് റെക്കോർഡ്

റാവൽപിണ്ടി ∙ പതിനാറുകാരൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ നസീം ഷായുടെ ഹാട്രിക് മികവിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ജയത്തിലേക്ക്. ബംഗ്ലദേശിന്റെ രണ്ടാമിന്നിങ്സ് സ്കോർ 2ന് 124 എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെയാണ് നജ്മുൽ ഹുസൈൻ (38), തൈജുൽ ഇസ്‍ലാം (0), മഹ്മദുല്ല (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റെടുത്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡ് നസീം ഷാ സ്വന്തമാക്കിയത്.

മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 6ന് 126 എന്ന നിലയിലാണ് ബംഗ്ലദേശ്. ബംഗ്ലദേശിന് ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ഇനി 86 റൺസ് കൂടി വേണം. സ്കോർ: ബംഗ്ലദേശ്– 233, 6ന് 126. പാക്കിസ്ഥാൻ 445.

