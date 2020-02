വീണതു കോലിയെങ്കിൽ...! ടിം സൗത്തി കോലിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പുറത്താക്കിയ ബോളർ

തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തുടർച്ചയായ 3 ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ സെഞ്ചുറി നേടാൻ സാധിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ‘കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ’ ആരാധകരും അൽപം അങ്കലാപ്പിലാണ്. കോലിക്ക് എന്തു പറ്റി? ഫോം ഔട്ട് ആയോ? പക്ഷേ അർധ സെഞ്ചുറികൾക്കു കുറവില്ലല്ലോ? കോലിയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയ ബോളർമാരെയും ആരാധകർ നോട്ടമിട്ടു തുടങ്ങി.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കോലിയെ പുറത്താക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ബോളർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ടിം സൗത്തിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ പരമ്പരയിൽ കോലിയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയ ആദം സാംപയും കോലി ആരാധകരുടെ കണ്ണിലെ കരടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി.

സൗത്തി പറ്റില്ല

2008ലെ അണ്ടർ–19 ലോകകപ്പ് മുതൽ കോലിക്കും സൗത്തിക്കും പരസ്പരം നന്നായി അറിയാം. ഐപിഎല്ലിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ കോലിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഡെത്ത് ഓവർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സൗത്തി. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലാകുമ്പോൾ സൗഹൃദം ശത്രുതയ്ക്കു വഴിമാറും.

എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 9 തവണയാണ് സൗത്തി ഇതുവരെ കോലിയെ പുറത്താക്കിയത്. മറ്റൊരു ബോളറും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനു മേൽ ഇത്ര മുൻതൂക്കം നേടിയിട്ടില്ല. ഔട്ട്സ്വിങ്ങറുകളും ഇൻസ്വിങ്ങറുകളും യഥേഷ്ടം എറിയുന്ന സൗത്തി, കോലിയെ കുരുക്കിയത് മുഴുവൻ ആ മികവ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ്. നിരന്തരം ഔട്ട് സ്വിങ്ങറുകളെറിഞ്ഞ് ബാറ്റ്സ്മാനെ സെറ്റിങ് അപ് ചെയ്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഇൻസ്വിങ്ങറിലൂടെ വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ട്രിക് കോലിക്കെതിരെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രയോഗിച്ച ബോളർ സൗത്തിയാണ്.

പ്ലീസ് ലീവ്

ഓഫ്സ്റ്റംപിനു പുറത്തുവരുന്ന പന്തുകൾ തേടിപ്പിടിച്ച് കവർ ബൗണ്ടറി കടത്തുന്നത് വിരാട് കോലിയുടെ ഇഷ്ട വിനോദമാണ്. എന്നാൽ കോലിയെ പല തവണ കുരുക്കിയതും ആ എടുത്തുചാട്ടം തന്നെ. 2014ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പര്യടനത്തിൽ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ 4 തവണ കോലിയെ വീഴ്ത്തിയതും ഇതേ ദൗർബല്യം മുതലെടുത്താണ്. എന്നാൽ 2018ൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന കോലി, ഓഫ് സ്റ്റംപിനു പുറത്തുള്ള പന്തുകൾ ഇനി തനിക്കൊരു വെല്ലുവിളി ആവില്ല എന്നു തെളിയിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ‌ വീണ്ടും ആ പോരായ്മ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പൊതുവെ സ്പിൻ ബോളർമാരെ നന്നായി നേരിടുന്നവരാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. എന്നാൽ വിരാട് കോലിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പുറത്താക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഗ്രെയിം സ്വാൻ, നേഥൻ ലയൺ, ആദം സാംപ, ആദിൽ റാഷിദ് എന്നിങ്ങനെ സ്പിൻ ബോളർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടുപോകും.

കോലിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പുറത്താക്കിയ ബോളർമാർ

ടിം സൗത്തി - 9

ആൻഡേഴ്സൻ, ഗ്രെയിം സ്വാൻ - 8

മോണി മോർക്കൽ, നേഥൻ ലയൺ, രവി രാംപോൾ, ആദം സാംപ - 7

