ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വിൽക്കാം, കബഡി കളിക്കാം; ക്രിക്കറ്റിന് മാത്രം വിലക്ക്: അക്തർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനുമിടയിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയുമൊക്കെ യഥേഷ്ടം വ്യാപാരം ചെയ്യാം. പരസ്പരം തമാശകൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. ടെന്നിസും കബഡിയും കളിക്കാം. എന്നിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അക്തർ ചോദിച്ചു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് അക്തറിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു വരാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം നിഷ്പക്ഷ വേദികളിലെങ്കിലും ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടണമെന്നും അക്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ കളിച്ചിട്ട് ഏഴു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അക്തറിന്റെ രംഗപ്രവേശം. പാക്കിസ്ഥാൻ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയ്ക്കായി 2012–13ൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ അവസാന ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര. ആ സന്ദർശനം തന്നെ നീണ്ട അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ മുഖാമുഖമെത്തിയത് 2007ലാണ്. അതായത് 13 വർഷം മുൻപ്!

അതേസമയം, ഐസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട്. ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുഖാമുഖമെത്തുന്നതും.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും ഡേവിസ് കപ്പിൽ കളിക്കാം. കബഡി കളിക്കാം. ക്രിക്കറ്റിനു മാത്രമെന്താണ് കുഴപ്പം? ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കോ പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയിലേക്കോ പോകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഏഷ്യാകപ്പിലും ലോകകപ്പിലുമെല്ലാം ഇരു ടീമുകളും നിഷ്പക്ഷ വേദികളിൽ കളിക്കാറില്ലേ? അതേ രീതിയിൽ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരയും നിഷ്പക്ഷ വേദികളിൽ നടത്തിയാൽ എന്താണു കുഴപ്പം?’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘ആതിഥേയ മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഒന്നാം നമ്പർ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കും ഇക്കാര്യം അറിവുള്ളതാണ്. സംശയമുള്ളവർ വീരേന്ദർ സേവാഗ്, സൗരവ് ഗാംഗുലി, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തുടങ്ങിയവരോടു ചോദിച്ചുനോക്കൂ. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അവർ വിശദമാക്കിത്തരും. രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ക്രിക്കറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര കളിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അത്തരം കഠിനമായ പരമ്പരകള്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്’ – അക്തർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പര്യടനം നടത്താൻ എല്ലാംകൊണ്ടും ഉചിതമായ സ്ഥലമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. അടുത്തിടെ ഇവിടെ വന്ന ഇന്ത്യൻ കബഡി ടീമിന് സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് പാക്ക് ജനത നൽകിയത്. ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംശയം ബാക്കിയാണെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷ വേദികളിൽ കളിക്കാവുന്നതല്ലേയുള്ളൂ’ – അക്തർ ചോദിച്ചു.

‘ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും വേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് വ്യാപാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുൾപ്പെടെ ബാധകമാക്കണം. പരസ്പരം കബഡി കളിക്കുന്നതും നിർത്തണം. എന്തിനാണ് ഈ വൈരം ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമാക്കി ഒതുക്കുന്നത്? ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നത് നിരാശാജനകമാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയുമൊക്കെ പരസ്പരം വ്യാപാരം ചെയ്യും. തമാശകൾ പങ്കുവയ്ക്കും. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് മാത്രം വലിയൊരു പ്രശ്നമായും കാണും’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.‌

English Summary: Former Pakistan fast bowler Shoaib Akhtar said India and Pakistan should start playing bilateral series on neutral venues if there are reservations of playing it in India or Pakistan.