2 മാസത്തിനിടെ 2–ാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറി; ദ്രാവിഡിന്റെ വഴിയേ മകൻ സമിത് ദ്രാവിഡ്!

ബെംഗളൂരു∙ മികവിൽനിന്ന് മികവിലേക്ക് ബാറ്റുവീശി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരേയൊരു വൻമതിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മക സമിത് ദ്രാവിഡ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാധനരായ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ, രണ്ടു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറി കുറിച്ചാണ് വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനാലുകാരനായ സമിത്, സ്കൂൾ തല മത്സരത്തിലാണ് രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. ബിടിആർ ഷീൽഡ് അണ്ടർ 14 ടൂർണമെന്റിൽ മല്യ അദിതി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിനായാണ് സമിതിന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി നേട്ടം. ദ്രാവിഡ് ക്ഷമയുടെ േനർരൂപമായിരുന്നെങ്കിൽ ആക്രമണ ശൈലിയിലാണ് മകന്റെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറി. 144 പന്തുകൾ നേരിട്ട സമിത്, 26 ഫോറുകളുടെയും ഒരു സിക്സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 211 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

സമിതിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ കരുത്തിൽ മല്യ അദിതി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 386 റൺസാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബിജിഎസ് നാഷനൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിന് മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടാനായത് 254 റൺസ് മാത്രം. മല്യ അദിതി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിന്റെ വിജയം 132 റൺസിന്. തകർപ്പൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കു പുറമെ ഇരട്ടവിക്കറ്റുകൾ നേടി ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് സമിത് പുറത്തെടുത്തത്.



ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് സമിത് ആദ്യം ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുമായി വിസ്മയിപ്പിച്ചത്.‌ കർണാടകയിലെ മേഖലാ ടൂർണമെന്റിൽ ധർവാഡിനെതിരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഇലവനുവേണ്ടി 256 പന്തുകളിൽ 201 റൺസാണ് സമിത് നേടിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ സമിത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 94 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു. പന്തുകൊണ്ടും വിസ്മയം കാട്ടിയ കുട്ടിത്താരം 3 വിക്കറ്റുമെടുത്തു. ഈ മത്സരം സമനിലയിലായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റൺസിനോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ പിതാവിന് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല താനെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സമിതിന്റെ രണ്ടാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറി.

2018 ജനുവരിയിലും സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ മിന്നുംസെഞ്ചുറിയുമായി സമിത് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സമിതിനു പുറമെ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സുനിൽ ജോഷിയുടെ മകൻ ആര്യനും സെഞ്ചുറിയുമായി വരവറിയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സമിത് ദ്രാവിഡിന്റെയും (150), ആര്യൻ ജോഷിയുടെയും (154) സൂപ്പർ സെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ മല്യ അദിതി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ 50 ഓവറിൽ നേടിയത് അഞ്ഞൂറു റൺസ്! മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിവേകാനന്ദ സ്കൂൾ 88 റൺസിനു പുറത്തായതോടെ മല്യ അദിതി സ്കൂൾ 412 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയവും സ്വന്തമാക്കി. കർണാടക ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ അണ്ടർ 14 ടൂർണമെന്റിലായിരുന്നു താരങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സൂപ്പർ പ്രകടനം.

സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്ന ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ സമിത് 2015ൽ അണ്ടർ 12 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2917ൽ ബെംഗളൂരു യുണൈറ്റഡ് ക്ലബ്ബിനായി കളിച്ച സമിത് അവിടെയും സെഞ്ചുറി നേടി. നിലവിൽ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ചെയർമാനായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മൂത്ത മകനാണു സമിത്. രണ്ടാമൻ അൻവയ്. മുൻപ് ഐപിഎല്ലിൽ ദ്രാവിഡിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ട്രയൽസിൽ സമിത്തും അൻവയും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

English Summary: Rahul Dravid's Son Samit Slams Second Double-Century Inside Two Months In U-14 Cricket