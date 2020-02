കോലി: ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹിറ്റ്

മുംബൈ ∙ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺസടിച്ചുകൂട്ടി റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി കളത്തിനു പുറത്തും റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുന്നതു തുടരുന്നു. ബ്രാൻഡ് മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ റെക്കോർ‌ഡിട്ട താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു നേട്ടത്തിലുമെത്തി. സമൂഹമാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 5 കോടി ഫോളോവേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നേട്ടമാണു കോലി കൈവരിച്ചത്. 5 കോടിപ്പേർ കോലിയെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും താരം പിന്തുടരുന്നത് 148 പേരെ മാത്രമാണ്. ഇതുവരെ 930 പോസ്റ്റുകളാണ് കോലി ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 4.99 കോടി ഫോളോവേഴ്സുള്ള ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ് ഇൻസ്റ്റയിലെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ 2–ാം സ്ഥാനത്ത്. 20 കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാ‍ൾഡോയാണു ലോകത്ത് മുന്നിൽ.

ഇൻസ്റ്റയിലെ ഇന്ത്യൻ ടോപ് 10



(സ്ഥാനം, പേര്, ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ക്രമത്തിൽ)

1. വിരാട് കോലി – 5 കോടി



2. പ്രിയങ്ക ചോപ്ര – 4.9 കോടി

3. ദീപിക പദുക്കോൺ – 4.41 കോടി

4. ആലിയ ഭട്ട് – 4.31 കോടി

5. ശ്രദ്ധ കപൂർ – 4.05 കോടി

6. ജാക്വലിൻ ഫെർണാണ്ടസ് – 3.71 കോടി

7. അക്ഷയ് കുമാർ – 3.67 കോടി

8. നരേന്ദ്ര മോദി – 3.45 കോടി

9. നേഹ കക്കഡ് – 3.28 കോടി

10. അനുഷ്ക ശർമ – 3.26 കോടി

English Summary: Virat Kohli becomes first Indian to reach 50M followers on Instagram