ജോലിഭാരം കൂടുതലാണ്, 3 വർഷം കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയങ്ങു പോകും: കോലി

വെല്ലിങ്ടൺ∙ മൂന്നു വർഷം കൂടി മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഭാവികാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. അമിത ജോലിഭാരത്തേക്കുറിച്ച് മുൻപു പലതവണ തുറന്നടിച്ചിട്ടുള്ള കോലി, ജോലിഭാരം കൂടുതലാണെന്ന വാദം ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിച്ചു. അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകൾ നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോലി, അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റിൽനിന്ന് പിൻമാറുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2021ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം ഏതെങ്കിലുമൊരു ഫോർമാറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് കോലി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ചടുലമായ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ സജീവമായി കളത്തിലുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം’ – കോലിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകാനിരിക്കെയാണ് കോലി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ജോലിഭാരവും മടുപ്പും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന നിലപാട് കോലി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽനിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഒളിച്ചോടാനാകില്ല. വർഷത്തിൽ 300 ദിവസവും കളിക്കുന്നത് പതിവായിട്ട് ഏതാണ്ട് എട്ടു വർഷമായി. ഇതിൽ നീണ്ട യാത്രകളും കഠിന പരിശീലനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മടുപ്പും ജോലിഭാരവും തീർച്ചയായും എന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

കളത്തിൽ സജീവമാകുമ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നത് സഹായകരമാണെന്നും കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വർഷം 31–ാം വയസ്സിലേക്ക് കാലൂന്നാനിരിക്കെയാണ് ജോലിഭാരം ഏറുന്നുവെന്ന പരാതി കോലി ആവർത്തിച്ചത്. ‘ടീമിനെ നയിക്കുകയെന്നത് അത്ര ലഘുവായ കാര്യമല്ല. പരിശീലനത്തിലെ കാഠിന്യവും വലുതാണ്. രണ്ടും ജോലിഭാരം കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആശ്വാസപ്രദമാണ്’ – കഗോലി പറഞ്ഞു.

‘34–35 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാരം താങ്ങാൻ എനിക്കാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭാഷമാകും നമുക്കിടയിൽ നടക്കുക. രണ്ടു മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

2023ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ തന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രകടനവും ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമാണെന്ന് കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇപ്പോഴത്തെ മികവോടെ ഏതാനും വർഷം കൂടി എനിക്കു തുടരാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അടുത്ത 2–3 വർഷത്തേക്ക് എന്റെ പ്രകടനം ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 5–6 വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ടീം കടന്നുപോയ തലമുറ മാറ്റം കുറച്ചുകൂടി അനായാസമാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും – കോലി പറഞ്ഞു.

English Summary: Workload takes toll but will play all formats for at least 3 more years: Virat Kohli