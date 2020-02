കിവീസ് അവസാന 3 വിക്കറ്റിൽ 123; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘വാലിനെ’ എന്താണ് ഇത്ര പേടി?

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘വാലിനെ’ എന്താണ് ഇത്ര പേടി? ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലെ ‘പ്രകടനം’ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ‘വാലിനെപ്പേടി’ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ ഇതാ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ടെസ്റ്റിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പേസ് ബോളിങ് നിരയുമായി തലയെടുക്കുന്നതിൽ അസാമാന്യ ഉശിരു കാട്ടുമ്പോഴാണ് മറുവശത്ത് വാലിൽത്തട്ടി ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി നിലംപതിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ എതിർ ടീമുകളുടെ വാലറ്റം തുടർച്ചയായി പുറത്തെടുക്കുന്ന അസാമാന്യ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് വെല്ലിങ്ടനിൽ ഇന്നു കണ്ടതെന്ന് കണക്കുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കളിച്ച 15 ടെസ്റ്റുകളിൽ എട്ടാം തവണയാണ് എതിരാളികളുടെ വാലറ്റം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

2018 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ വാലറ്റത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്തുകൾ വേണ്ടിവരുന്ന ടീമാണ് ഇന്ത്യ. 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാരെ പുറത്താക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശരാശരി 101 പന്താണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ടീമിനും 100നു മുകളിൽ പന്ത് ആവശ്യമില്ല. ശരാശരി 92 പന്ത് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്. ശ്രീലങ്ക 90 പന്തുമായി മൂന്നാമതു നിൽക്കുന്നു.

∙ വെല്ലിങ്ടനിലെ ‘വാലറ്റം’

ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ പ്രകടനം നോക്കാം. അഞ്ചിന് 216 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് ബാറ്റിങ് പുനഃരാരംഭിച്ച ന്യൂസീലൻഡിന്, നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ ആറാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതാണ്. 30 പന്തിൽ ഒരു ഫോർ സഹിതം 14 റൺസുമായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ജെ.ബി. വാട്‌ലിങ്ങാണ് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ കൂടാരം കയറിയത്. ഒൻപതു റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ടിം സൗത്തിയും മടങ്ങി. സമ്പാദ്യം 13 പന്തിൽ ആറു റൺസ്. ഇതോടെ ഏഴിന് 225 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലേക്കു പതിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് 250 കടക്കുമെന്ന് അവരുടെ ഉറച്ച ആരാധകർ പോലും കരുതിയിരുന്നിരിക്കില്ല!

പക്ഷേ, കളത്തിലെ കാഴ്ച വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. വാലറ്റത്തെ കാണുമ്പോൾ കളിമറക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പതിവു ബലഹീനത വീണ്ടും പുറത്തുവന്നു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന കൈൽ ജയ്മിസനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എട്ടാം വിക്കറ്റിൽ കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം ന്യൂസീലൻഡ് ഇന്നിങ്സിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ദൗർബല്യം മുതലെടുത്താണ്. ബുമ്രയും ഷമിയും ഇഷാന്ത് ശർമയും അശ്വിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിനെ അനായാസം നേരിട്ട് ഇരുവരും എട്ടാം വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 71 റണ്‍സ്!

ഏകദിന ശൈലിയിൽ തകർത്തടിച്ച് 45 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്ത ജയ്മിസൻ ബോളിനു പിന്നാലെ ബാറ്റുകൊണ്ടും അരങ്ങേറ്റം ഉജ്വലമാക്കി. ഒരു ഫോറും നാലു പടുകൂറ്റൻ സിക്സും സഹിതമാണ് ജയ്മിസൻ 44 റൺസെടുത്തത്. പിന്നീടെത്തിയ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ‘വാലിനെപ്പേടി’ മുതലെടുത്തതോടെ ന്യൂസീലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നേടിയത് 348 റൺസ്! ബോൾട്ട് 24 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 38 റൺസെടുത്തു. 20 പന്തിൽ നാലു റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന അജാസ് പട്ടേലിനൊപ്പം ബോൾട്ട് 10–ാം വിക്കറ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 38 റൺസ്! അവസാന മൂന്നു വിക്കറ്റിൽ മാത്രം ന്യൂസീലൻഡ് അടിച്ചെടുത്തത് 123 റൺസ്! ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 113 റൺസിനിടെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി എന്നോർക്കണം. പുറത്തായത് പൃഥ്വി ഷാ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി എന്നീ വമ്പൻമാർ!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം മുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ‘വാലിനെപ്പേടി’ വ്യക്തമായി വെളിവായിത്തുടങ്ങിയത്. ആ പരമ്പരയിലെ ഒട്ടുമിക്ക മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വാലറ്റക്കാരാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ എതിർ ടീമുകളുടെ വാലറ്റം നടത്തിയ അസാമാന്യ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ വായിക്കാം. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റ മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച മത്സരങ്ങളുമുണ്ട്:

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്, ബിർമിങ്ങം 2018

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ 13 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഉജ്വല ബോളിങ്ങിലൂടെ കളം പിടിച്ചതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തിയ അശ്വിനും ഇഷാന്ത് ശർമയും ചേർന്ന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അവരെ ഏഴിന് 87 റൺസെന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ, വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സാം കറൻ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവരെ കരകയറ്റി. കറൻ 65 പന്തിൽ 63 റൺസെടുത്തപ്പോൾ ആദിൽ റഷീദ് (16), സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡ് (11) എന്നിവർ ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി. അവസാന മൂന്നു വിക്കറ്റിൽ 93 റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുയർത്തിയ് 193 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം 162 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. തോൽവി 31 റൺസിന്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വാലറ്റം നേടിയത് 93 റൺസ്!

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്, ലോർഡ്സ് 2018

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 107 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം തന്നെ പാളിച്ചയോടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബോളർമാർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ആതിഥേയരെ അഞ്ചിന് 131 റൺസ് എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു, ഇന്ത്യ. എന്നാൽ, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യ കളി കൈവിട്ടു. ക്രിസ് വോക്സ് സെഞ്ചുറി കുറിച്ച മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഏഴിന് 396 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. വെറും രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത് 265 റൺസ്! രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 130 റൺസിന് പുറത്തായ ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് തോൽവി വഴങ്ങി.

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം ടെസ്റ്റ്, സതാംപ്ടൺ 2018

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, പരമ്പര സമനിലയിലെത്തിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം സതാംപ്ടണിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ ലഭിച്ചതാണ്. ആദ്യ ദിനം ഉജ്വലമായി പന്തെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആറിന് 86 റൺസെന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. പക്ഷേ, വാലറ്റം വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കാത്തു. ഒരിക്കൽക്കൂടി വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സാം കറൻ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 246 റൺസിൽ എത്തിച്ചു. അവസാന നാലു വിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയത് 160 റൺസ്. ഇന്ത്യ 273 റൺസെടുത്തെങ്കിലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അഞ്ചിന് 122 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നെങ്കിലും 271 റൺസടിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം ജയിച്ചത് 60 റൺസിന്!

∙ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ്, ഓവൽ 2018

വാലറ്റം തുടച്ചുനീക്കാനാകാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ ഈ പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരുവേള ഏഴിന് 181 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ജോസ് ബട്‍ലർ വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കളിയുടെ ഗതിതിരിച്ചു. അവസാന മൂന്നു വിക്കറ്റിൽ 151 റൺസ് ചേർത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 332 റൺസെടുത്തു. ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ മത്സരം 118 റൺസിനാണ് ജയിച്ചത്.

∙ ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്, അഡ്‌ലെയ്ഡ് 2018

ഇന്ത്യ ജയിച്ച മത്സരമാണെങ്കിലും എതിർ ടീമിന്റെ വാലറ്റം ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴക്കിയ മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഓസീസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആറിന് 127 റൺസെന്ന നിലയിൽ തകർന്നതാണ്. എന്നാൽ പാറ്റ് കമിൻസ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, നേഥൻ ലയോൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഓസീസിനെ 235 റൺസിൽ എത്തിച്ചു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ചിന് 115 റൺസെന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഓസീസ് ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത് 291 റൺസെടുത്ത്!

∙ ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ്, മെൽബൺ 2018

ഇതേ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരവും ഇന്ത്യ ജയിച്ചെങ്കിലും ഓസീസ് വാലറ്റം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം അസാധാരണമായി വൈകിക്കുന്നത് മെൽബണിൽ കണ്ടു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആറിന് 157 റണ്‍സെന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഓസീസിനെ പാറ്റ് കമിൻസ് നേടിയ അർധസെഞ്ചുറി (63) 261 റൺസ് വരെ എത്തിച്ചു.

∙ ഇന്ത്യ – വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്, നോർത്ത് സൗണ്ട്, 2019

ഇന്ത്യ 318 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയ മത്സരമാണെങ്കിലും വിൻഡീസ് വാലറ്റം നടത്തിയ അസാമാന്യ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഈ മത്സരത്തിലും കോലിയെയും സംഘത്തെയും കുഴക്കി. 419 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യവുമായിറങ്ങിയ വിൻഡീസിന് 50 റൺസിനിടെ ഒൻപതു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതാണ്. 10–ാം വിക്കറ്റിൽ കെമർ റോച്ചും മിഗ്വേൽ കമിൻസും ചേർന്നു നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട്!

English Summary: Tail-ender problem haunts India again as New Zealand mount great escape in Wellington