പൂജാര – 22, കോലി – 21, വിഹാരി – 22; ‘നടുവില്ലാതെ’ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ജയിക്കും?

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാല വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്ന മധ്യനിരയുടെ പരാജയമാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിക്കു കാരണമെന്ന് പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ 10 വിക്കറ്റിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭോഗ്‍ലെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഈ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ നെടുന്തൂണുകളാകേണ്ട ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി, ഹനുമ വിഹാരി എന്നിവരാണ് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത മായങ്ക് അഗർവാൾ, അജിൻക്യ രഹാനെ എന്നിവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് റൺസ് നേടാനായില്ലെന്നും ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മൂന്ന് മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ നേടിയത് 22, 21, 22 റൺസ് വീതം മാത്രം. ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്ത അഗർവാൾ, രഹാനെ എന്നിവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് റൺസ് നേടാനുമായില്ല. അശ്വിന്റെയുള്ളിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ പുനരവതരിക്കേണ്ട സമയവും അതിക്രമിച്ചു. പിഴവുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പുനഃസംഘടിക്കാനും ഒരു ദിവസം അധികം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയാൽ മതി’ – ഭോഗ്‍ലെ കുറിച്ചു.

പൂജാര, കോലി, വിഹാരി എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ തീർത്തും ദയനീയമായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കുകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 42 പന്തിൽ ഒരേയോരു ഫോർ സഹിതം 11 റൺസെടുത്ത പൂജാര, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 81 പന്തിൽനിന്ന് നേടിയത് അത്രതന്നെ റൺസ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടു റൺസിനു പുറത്തായ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 43 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകളോടെ നേടിയതാകട്ടെ 19 റൺസും. സെഞ്ചുറിയില്ലാതെ കോലി പിന്നിടുന്ന തുടർച്ചയായ 20–ാം ഇന്നിങ്സാണിത്. ഇന്ത്യൻ നായകനിൽനിന്ന് പതിവില്ലാത്തൊരു പ്രകടനം.

പരിശീലന മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറിയുമായി മോഹിപ്പിച്ച ഹനുമ വിഹാരി ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 20 പന്തിൽ ഒരു ഫോർ സഹിതം ഏഴു റൺസെടുത്തപ്പോൾ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 79 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോർ സഹിതം 15 റൺസാണ് നേടിയത്. ഋഷഭ് പന്ത് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 19 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 25 റൺസും നേടി. ബാറ്റുകൊണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാറുള്ള അശ്വിന്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സം‘പൂജ്യ’നായപ്പോൾ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നേടാനായത് നാലു റൺസ് മാത്രം.

മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായത് മായങ്ക് അഗർവാളാണ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 84 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറുകളോടെ 34 റൺസെടുത്ത അഗർവാൾ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരേയൊരു അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചു. 99 പന്തിൽ നേടിയത് 58 റൺസ്. ഉപനായകൻ അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് രണ്ടാമത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 138 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറുകൾ സഹിതം 46 റൺസെടുത്ത രഹാനെ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 75 പന്തിൽ അഞ്ചു ഫോറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 29 റൺസെടുത്തു.

ഇന്ത്യയേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്ന ലളിതമായ കാരണമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ബോളിങ്ങിന്റെ കുന്തമുന ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും അവരുടെ പതിവു ഫോമിന്റെ ഏഴയലത്തു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നത് ശരിതന്നെ. മാത്രമല്ല, ഇന്നിങ്സിന്റെ അടിത്തറയിടേണ്ട ഓപ്പണർമാർക്ക് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഭോഗ്‍ലെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

