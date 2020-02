ഞാൻ ഫോമിലാണ്, സ്കോർബോർഡിൽ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ: കോലി

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ‘എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫോം ഔട്ട് ആയിട്ടുമില്ല. മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം സ്കോർ ബോർഡിൽ കാണുന്നില്ലെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ’ – ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നര ദിവസത്തിലധികം ബാക്കിനിൽക്കെ കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ വാക്കുകൾ. ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളൊന്നും കളിക്കാനാകാതെ ഉഴറുന്നതിനിടെയാണ് താൻ ഫോംഔട്ടല്ല എന്ന ഇന്ത്യൻ നായകന്റെ ന്യായീകരണം. തുടർച്ചയായി കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഏതാനും ഇന്നിങ്സുകളിൽ വലിയ സ്കോറുകൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.

വെല്ലിങ്ടൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടു റൺസിന് പുറത്തായ കോലിക്ക്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നേടാനായത് 19 റൺസ് മാത്രം. ഒരിടയ്ക്ക് തുടർ സെഞ്ചുറികളുമായി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കോലിക്ക് കഴിഞ്ഞ 20 ഇന്നിങ്സുകളിലും സെഞ്ചുറി നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യവുമുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് താൻ ഫോം ഔട്ടല്ലെന്ന കോലിയുടെ ന്യായീകരണം. ന്യൂസീലൻഡിൽ ട്വന്റി20, ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിലായി ഇതുവരെ കളിച്ച ഒൻപത് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് ഒരേയൊരു അർധസെഞ്ചുറി മാത്രമാണ് കോലിക്കു നേടാനായത്. കിവീസ് മണ്ണിൽ കോലിയുടെ സ്കോറുകൾ ഇങ്ങനെ: 45, 11, 38, 11 (ട്വന്റി20), 41, 15, 9 (ഏകദിനം), 2, 19 (ടെസ്റ്റ്).

സ്വന്തം ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് മത്സരശേഷം കോലി വിലയിരുത്തിയത് ഇങ്ങനെ: ‘എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച രീതിയിലാണ് ഞാൻ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് എത്ര മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റു ചെയ്താലും അത് സ്കോർ ബോർഡിൽ കണ്ടെന്നു വരില്ല. മനസ്സിലുള്ളത് അതേപടി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

കരിയറിൽ മൂന്നോ നാലോ ഇന്നിങ്സിൽ വലിയ സ്കോറുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും അതു വലിയ സംഭവമല്ലെന്നും കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മൂന്നോ നാലോ ഇന്നിങ്സുകളിൽ തിളങ്ങാനായില്ലെന്നു വരാം. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിച്ച് തലപുകച്ചാൽ നിരാശയിലാണ്ടു പോകും’ – കോലി പറഞ്ഞു.

തോൽവികളുടെ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ‘എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം കാണാനാണ് ശ്രമം. ഒറ്റ ഇന്നിങ്സിലെ പ്രകടനം കൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം മാറിമറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയല്ല. പുറത്തുള്ളവരേപ്പോലെയായിരുന്നു എന്റെയും ചിന്തയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാനും അവർക്കൊപ്പം പുറത്തിരുന്നേനെ’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

