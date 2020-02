ഈ തോൽവിയുടെ പേരിൽ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മോശം ടീമാകുമോ? കോലി

വെല്ലിങ്ടൻ∙ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോറ്റത് വലിയ സംഭവമാക്കി കാണിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. വെല്ലിങ്ടൻ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ 10 വിക്കറ്റ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ നായകന്റെ പ്രതികരണം. ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഈ ടീമെങ്ങനെയാണ് മോശം ടീമാകുകയെന്നും കോലി ചോദിച്ചു. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച ഏഴു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ, ആദ്യ തോൽവിയാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ വെല്ലിങ്ടനിൽ വഴങ്ങിയത്.

‘ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം മോശമായിപ്പോയെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷേ, ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് എന്തു പറയാനാണ്? ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തോൽവി ലോകാവസാനം പോലെയാണ്. പക്ഷേ സത്യമതല്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മാത്രമാണ്. ഈ തോൽവി അംഗീകരിച്ച് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകും’ – കോലി വ്യക്തമാക്കി.

‘ജയിക്കണമെങ്കിൽ അതു നാട്ടിലായാലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തേ തീരൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ടീമുകളും അതിശക്തരായതിനാൽ കാര്യങ്ങളെ ലഘുവായി കാണരുത്. ഈ സത്യം അംഗീകരിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇങ്ങനെയൊരു മനഃസ്ഥിതി വളർത്തിയെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്കു ചെവി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏഴാമതോ എട്ടാമതോ കിടന്നേനെ. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു പോലുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു കളി തോറ്റുവെന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഈ കളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം അത്ര നന്നായില്ല. അതാണ് സത്യം. അല്ലാതെ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു മോശം ടീമായെന്ന് ഇതിന് അർഥമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. നടക്കില്ല’ – കോലി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇനിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ഇത്രയും കാലം കളിച്ചതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും കളിക്കും. കുറേ വിജയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മത്സരം തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ചിന്താരീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്’ – കോലി പറഞ്ഞു. ന്യൂസീലൻഡ് ബോളർമാരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനൊപ്പം അവരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയതും തോൽവിക്കു കാരണമായെന്ന് കോലി വിലയിരുത്തി.‌

