ഈ ‘മുട്ടിക്കളി’കൊണ്ട് കാര്യമില്ല: പൂജാരയ്ക്കും സംഘത്തിനും കോലിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ അമിത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിക്കുന്നത് ടീമിന് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി രംഗത്ത്. ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 10 വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോലിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചേതേശ്വർ പൂജാര, ഹനുമ വിഹാരി തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ അമിത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിച്ചത് ടീമിന്റെ തോൽവിക്കു കാരണമായെന്നാണ് കോലിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിദേശ പരമ്പരകളിൽ ഈ സമീപനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പൊതുവെ കാട്ടിയ മനോഭാവം ശരിയായിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അത് തിരുത്തിയേ തീരൂ. അമിതമായ ശ്രദ്ധയും ഭീതിയും ഒരു തരത്തിലും ടീമിനെ സഹായിക്കില്ല. കാരണം, അമിത പ്രതിരോധത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനാകില്ല’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിച്ച ചേതേശ്വർ പൂജാര 81 പന്തിൽനിന്ന് ആകെ നേടിയത് 11 റൺസാണ്. ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും നേടാനുമായില്ല. ഹനുമ വിഹാരി 79 പന്തുകൾ നേരിട്ട് നേടിയത് വെറും 15 റൺസ് മാത്രം. ഇരുവർക്കും ടീമിനെ ഒരുവിധത്തിലും സഹായിക്കാനുമായില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 28 പന്തുകളാണ് ഒരു റൺ പോലും നേടാതെ പൂജാര വിട്ടുകളഞ്ഞത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോലിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സിംഗിളുകളെടുത്ത് കളിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കോലി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘സിംഗിളുകൾ പോലും നേടാനാകാതെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും. സിംഗിൾ പോലും നേടാനാകുന്നില്ലല്ലോ, എന്തു ചെയ്യും എന്നു തോന്നും. ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ എതിരേൽക്കുന്നത് വിക്കറ്റ് ഒളിപ്പിച്ച പന്താണെങ്കിലോ?’ – കോലി ചോദിച്ചു.

ന്യൂസീലൻഡിലേതു പോലെ പച്ചപ്പുള്ള പിച്ചുകളിൽ ആക്രമണമാണ് മികച്ച പ്രതിരോധമെന്നും കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമിത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ പേരുകളൊന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ശൈലി തനിക്കു സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് കോലിയുടെ നിലപാടെന്ന് വ്യക്തം. പിച്ചിനെക്കുറിച്ചും ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമിതമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദേശത്താണ് മത്സരം നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ പോരാട്ടത്തിന് ഒരു മാനസിക തലം കൂടി കൈവരും. മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും കോലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

