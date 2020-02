ലോക ഇലവനെതിരെ ഏഷ്യൻ ഇലവനായി കോലി കളിക്കുമോ? ബംഗ്ലദേശിന് ആകാംക്ഷ

ധാക്ക∙ ബംഗ്ലദേശിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ ജന്മശതാബ്ധി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ബിസിബി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയും കളിക്കും. ലോക ഇലവനെ നേരിടുന്ന ഏഷ്യൻ ഇലവനിലാണ് കോലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് കോലി കളിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം, കോലിയുടെ പങ്കാളിത്തം ബിസിസിഐയുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കുമെന്ന് ബിസിബി പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയാണ് ലോക ഇലവനെ നയിക്കുന്നത്.

ഏഷ്യൻ ഇലവനിൽ വിരാട് കോലിക്കു പുറമെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ശിഖർ ധവാൻ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത്, പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമി, സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരുമുണ്ട്. മാർച്ച് 18 മുതൽ 22 വരെയുള്ള സമയത്താണ് മൂന്നു ട്വന്റി20കൾ അരങ്ങേറുക. കോലിയുടെ സാന്നിധ്യം ടൂർണമെന്റിൽ ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ തിരക്കേറിയ മത്സരക്രമം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാലാണ് കോലിയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യം ബിസിസിഐയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് കോലിയാണ്. ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനുശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് 12 (ധരംശാല), മാർച്ച് 15 (ലക്നൗ), മാർച്ച് 18 (കൊൽക്കത്ത) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക. അതിനുശേഷം മാർച്ച് 29ന് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനും തുടക്കമാകും. ഇതിനിടയിലായിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ഇലവനും ലോക ഇലവനും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നാലോ അഞ്ചോ താരങ്ങളെ വിട്ടുനിൽകുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ഇലവനിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.

ഏഷ്യൻ ഇലവനിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കു പുറമെ ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളായ മുസ്താഫിസുർ റഹ്മാൻ, തമീം ഇക്ബാൽ, മുഷ്ഫിഖുർ റഹിം, ലിട്ടൺ ദാസ്, ശ്രീലങ്കയിൽനിന്ന് ലസിത് മലിംഗ, തിസാര പെരേര, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് മുജീബുർ റഹ്മാൻ, റാഷിദ് ഖാൻ, നേപ്പാൾ താരം സന്ദീപ് ലാമിച്ചനെ എന്നിവരാണുള്ളത്.

ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി നയിക്കുന്ന ലോക ഇലവനിൽ വിൻഡീസ് സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, ഷെൽഡൺ കോട്രൽ, നിക്കോളാസ് പുരാൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ലുങ്കി എൻഗിഡി, സിംബാബ്‍വെ താരം ബ്രണ്ടൻ ടെയ്‍ലർ, ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ അലക്സ് ഹെയ്‍ൽസ്, ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, ആദിൽ റഷീദ്, ഓസീസ് താരങ്ങളായ ആൻഡ്രൂ ടൈ, മിച്ചൽ മക്‌ലീനഘൻ എന്നിവരുണ്ട്.

English Summary: Kohli, Pant, Shami in Asia XI squad for T20Is in Bangladesh